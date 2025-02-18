Çok Sevilen Ücretsiz Oyun Yakında Ücretli Olacak! Kütüphaneye Ekleyin

Damulchi tarafından geliştirilen roguelike oyunu geçtiğimiz yıl erken erişime girdi. Ücretsiz olarak sunulan Mangui çok yakında erken erişimden çıkacak. Bununla birlikte oyun ücretli hâle gelecek. Oyunu bedava alabilmek için belirtilen tarihe kadar kütüphaneye eklemeniz gerekiyor.

Sıra tabanlı roguelike türündeki Mangui'de canavalarla dolu dünyada gizemli şekilde kaybolma vakalarının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunda dört farklı karakter bulunuyor. Bu karakterlerden birini seçerek tehlikeli bir maceraya çıkıyoruz.

Korkunç cavanarları yok etmek için güçlü ekipmanlar toplamamız gerekiyor. Oyunda belirleyeceğimiz starteji, maceranın gidişatını belirliyor. Oyunun Steam'deki incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Mangui'yi herhangi bir ücret ödemeden almak istiyorsanız yalnızca birkaç adım ile kütüphaneye eklemeniz yeterli. Bunun için 23 Şubat 2025 tarihine kadar vaktiniz var çünkü oyun bu tarihte erken erişimden çıkacak ve ücretli hâle gelecek.

Mangui Ücretsiz Nasıl Alınır?