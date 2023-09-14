20 Yılın Ardından Güncelleme: Mario RPG, Nintendo Switch'e Geliyor!

Nintendo, Switch'e klasik Mario RPG getiriyor. Şirket, orijinal oyunun GameCube'de piyasaya sürülmesinden 20 yıl sonra, Paper Mario: The Thousand-Year Door'un güncellenmiş bir versiyonunu 2024 yılında konsolda yayınlamayı planlıyor.

Fragman Yayınlandı

Oyunda, Mario ve arkadaşlarının, aynı adı taşıyan Bin Yıllık Kapı'nın arkasında hazine aradığını görüyor. Mario, dar geçitlerden geçmek için 2 boyutlu gövdesini döndürebilecek ve büyük boşlukları geçmek için kağıt düzleme katlanabilecek.

Gelecek yeni sürümün "gelişmiş grafikler" içermesi bekleniyor. Şirket, mağazada başka büyük değişiklikler olup olmayacağı da dahil olmak üzere diğer ayrıntıları şimdilik gizli tutuyor.

Paper Mario: The Thousand-Year Door'un bu versiyonu hakkında gelecek yıl piyasaya çıkmadan önce daha fazla bilgi verilecek.

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