20 Yılın Ardından Güncelleme: Mario RPG, Nintendo Switch'e Geliyor!
Nintendo Direct isimli canlı yayın etkinliğinde yeni Mario RPG tanıtıldı. Gelişmiş grafikler ile yenilenen oyunun fragmanı da yayınlandı. İşte detaylar!
Nintendo, Switch'e klasik Mario RPG getiriyor. Şirket, orijinal oyunun GameCube'de piyasaya sürülmesinden 20 yıl sonra, Paper Mario: The Thousand-Year Door'un güncellenmiş bir versiyonunu 2024 yılında konsolda yayınlamayı planlıyor.
Fragman Yayınlandı
Oyunda, Mario ve arkadaşlarının, aynı adı taşıyan Bin Yıllık Kapı'nın arkasında hazine aradığını görüyor. Mario, dar geçitlerden geçmek için 2 boyutlu gövdesini döndürebilecek ve büyük boşlukları geçmek için kağıt düzleme katlanabilecek.
Gelecek yeni sürümün "gelişmiş grafikler" içermesi bekleniyor. Şirket, mağazada başka büyük değişiklikler olup olmayacağı da dahil olmak üzere diğer ayrıntıları şimdilik gizli tutuyor.
Paper Mario: The Thousand-Year Door'un bu versiyonu hakkında gelecek yıl piyasaya çıkmadan önce daha fazla bilgi verilecek.
Super Mario’nun Yaratıcısı Shigeru Miyamoto Kimdir?
Shigeru Miyamoto; 16 Kasım 1952 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde doğdu. Japon bilgisayar oyun yapımcısı tasarımcı olan Miyamoto, meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahiptir.
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