Ünlü Youtuber'ın İçerikleri Netflix'te Boy Gösterecek

NASA geçmişiyle tanınan ve YouTube'da yaptığı deney videolarıyla dünya çapında milyonlara ulaşan Mark Rober, Netflix ile büyük bir anlaşmaya imza attı. Çok tanınan bu içerik üreticisi, 2026 yılında yeni bir içerikle gelecek. Bu içerik, çocuk ve ailelerin yarıştığı bir program olacak. Mark Rober, programın yapımcı kadrosunda Scott Lewers, Jimmy Kimmel ve yapım şirketi Kimmelot'un Başkanı Scott Lonker ile birlikte çalışacak.

Former NASA engineer and Youtube star Mark Rober is coming to Netflix! He’ll create and host a new competition series in 2026 and bring some of his most beloved experiments to Netflix later this year. pic.twitter.com/MWmrldsSAS — Netflix (@netflix) August 18, 2025

Mark Rober Deneyleri Netflix'e Taşınıyor

Yarışma programının yanı sıra Rober'in en sevilen deney videoları da bu yıl içinde Netflix'te yerini alacak. YouTube'da 70 milyondan fazla abonesi olan Mark Rober, "Hareket eden trenin üstünde zıplama", "Savaşan robot traktörler", "Ultra gelişmiş tekerlekli sandalye", "Puzzle yapan robot", "Hırsızları uzak tutan bomba" gibi pek çok ilginç içeriğe ev sahipliği yapıyor.

Kanal bugün 13,814,121,066 izlenmeyi aşmış durumda. Rober'in projeleri oldukça yaratıcı ve sınırı yok. Netflix, ilginç konseplerin platforma büyük katkı sağlayacağını görmüş olacak ki Mark Rober ile anlaşma imzaladı.

Rober, yeni projesini şu sözlerle anlattı: