Spotify, Apple Music'e Misilleme Yaptı! Herkes DJ Olacak

Çok kısa bir zaman önce AutoMix özelliğini duyuran Apple Music, en büyük rakibi Spotify'ın misillemesine maruz kaldı. AutoMix özelliği, şarkılar arasındaki geçişleri tamamen otomatik hale getiriyordu. Spotify, buna benzer bir şekilde yeni "Mix" aracını geliştirdi ve beta aşamasında kullanıma sundu. Kullanıcılar artık çalma listelerinde şarkılar arasında kişiselleştirilebilir geçişler yapabiliyor. Üstelik Mix aracının "DJ kontrolü" sağlıyor gibi hissettirmesi için belli başlı kademeleri de mevcut.

Spotify Mix Aracı Nedir? Hangi Özelliklere Sahip?

Spotify'ın Mix aracı, her şarkı arasına yerleştirilen özel sekmeler sayesinde geçişleri tek tek düzenlemenizi sağlıyor. İleri seviye geçiş ayarı yapmak için ekolayzer özellikleri ve efekt eğrilerine erişim seçeneği mevcut. Ancak profesyonel anlamda bir geçiş aramayan kullanıcılar, direkt olarak "Otomatik" ayarını seçerek geçişlerini özelleştirebiliyor. Ya da hazır efektlerden "Dalga" (Wave) veya "Erime" (Melt) seçeneklerini de aktif hale getirebiliyor.

Kulaklıkla Dinlerken Daha Yumuşak Bir Ses Deneyimi Sunacak

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimler, Spotify Mix aracının güçlü ama geliştirilmeye açık olduğunu gösterdi. Çünkü otomatik modda zamanlama hatası mevcut ve bazı parçalar arasında yumuşak geçiş sağlanamıyor. Spotify geliştiricileri, özellikle kulaklıkla müzik dinlerken yaşanan sert geçiş efektlerini düzeltecek ve ortaya yumuşak bir ses deneyimi çıkaracak. Ancak, Mix aracı genel olarak aynı tempoda giden parçalarda oldukça başarılı bir performans sergiliyor.