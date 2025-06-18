Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz RDR 2, GTA 5 ve Dahası
Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve Resident Evil 2 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
PlayStation Store'da Yıl Ortası Fırsatları isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed Origins ve Borderlands 3 dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
3 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Borderlands 3'ün Next Level isimli sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Looter shooter türündeki oyunun fiyatı 507,46 TL'den 50,74 TL'ye düştü.
Assassin's Creed Origins'ın Gold sürümü yüzde 84 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya oyunu kampanya kapsamında 4 bin 199 TL yerine 671,84 TL'ye satılmaya başlandı.
Bandai Namco tarafından geliştirilen Soulcalibur VI yüzde 85 oranında indirime girdi. Dövüş türündeki oyun 2 bin 499 TL'den 374,85 TL'ye düştü. Açık dünya oyunu GTA 5 2.099 TL yerine 692,67 TL'ye satılıyor. Gotham Knights Deluxe Edition ise yüzde 90 indirim ile 419,90 TL'ye düştü.
PlayStatiaon Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Borderlands 3: Next Level Edition
|507,46 TL
|50,74 TL
|%90
|Sniper Elite 4
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|Gotham Knights Deluxe Edition
|4.199 TL
|419,90 TL
|%90
|LEGO STAR WARS: The Force Awakens
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|3.499 TL
|699,80 TL
|%80
|Far Cry 5 Gold Edition
|3.899 TL
|584,85 TL
|%85
|Soulcalibur VI
|2.499 TL
|374,85 TL
|%85
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|2.099 TL
|314,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Origins Gold Edition
|359 TL
|53,85 TL
|%85
|Jurassic World Evolution
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Tekken 7 Definitive Edition
|4.199 TL
|671,84 TL
|%84
|Resident Evil 2 Deluxe Edition
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Captain Tsubasa: Rise of New Champions
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|GTA 5
|2.099 TL
|692,67 TL
|%67
|Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Battlefield 4 Premium Edition
|2.499 TL
|324,87 TL
|%87
|WRC 10 FIA World Rally Championship
|2.099 TL
|419,80 TL
|%80
|Hot Wheels Unleashed
|1.399 TL
|209,85 TL
|%85
|The Lord of the Rings: Gollum
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80