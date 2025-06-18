Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz RDR 2, GTA 5 ve Dahası

Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve Resident Evil 2 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

PlayStation Store'da Yıl Ortası Fırsatları isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed Origins ve Borderlands 3 dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

3 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Borderlands 3'ün Next Level isimli sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Looter shooter türündeki oyunun fiyatı 507,46 TL'den 50,74 TL'ye düştü.

Assassin's Creed Origins'ın Gold sürümü yüzde 84 oranında indirime girdi.  Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya oyunu kampanya kapsamında 4 bin 199 TL yerine 671,84 TL'ye satılmaya başlandı.

Bandai Namco tarafından geliştirilen Soulcalibur VI yüzde 85 oranında indirime girdi. Dövüş türündeki oyun 2 bin 499 TL'den 374,85 TL'ye düştü. Açık dünya oyunu GTA 5 2.099 TL yerine 692,67 TL'ye satılıyor. Gotham Knights Deluxe Edition ise yüzde 90 indirim ile 419,90 TL'ye düştü.

PlayStatiaon Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Borderlands 3: Next Level Edition 507,46 TL 50,74 TL %90
Sniper Elite 4 2.499 TL 249,90 TL %90
Gotham Knights Deluxe Edition 4.199 TL 419,90 TL %90
LEGO STAR WARS: The Force Awakens 2.099 TL 209,90 TL %90
Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.099 TL 209,90 TL %90
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499 TL 699,80 TL %80
Far Cry 5 Gold Edition 3.899 TL 584,85 TL %85
Soulcalibur VI 2.499 TL 374,85 TL %85
Watch Dogs 2 Deluxe Edition 2.099 TL 314,85 TL %85
Assassin's Creed Origins Gold Edition 359 TL 53,85 TL %85
Jurassic World Evolution 1.749 TL 262,35 TL %85
Tekken 7 Definitive Edition 4.199 TL 671,84 TL %84
Resident Evil 2 Deluxe Edition 1.749 TL 437,25 TL %75
Captain Tsubasa: Rise of New Champions 1.399 TL 349,75 TL %75
GTA 5 2.099 TL 692,67 TL %67
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration 1.049 TL 209,80 TL %80
Battlefield 4 Premium Edition 2.499 TL 324,87 TL %87
WRC 10 FIA World Rally Championship 2.099 TL 419,80 TL %80
Hot Wheels Unleashed 1.399 TL 209,85 TL %85
The Lord of the Rings: Gollum 1.049 TL 209,80 TL %80

Tomb Raider Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı
OYUN

Tomb Raider Serisinde Dev İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı

Steam'de Tomb Raider serisi için yüzde 85'e varan indirim başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair merak edilen detaylar!

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