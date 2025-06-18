Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz RDR 2, GTA 5 ve Dahası

PlayStation Store'da Yıl Ortası Fırsatları isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed Origins ve Borderlands 3 dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

3 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Borderlands 3'ün Next Level isimli sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Looter shooter türündeki oyunun fiyatı 507,46 TL'den 50,74 TL'ye düştü.

Assassin's Creed Origins'ın Gold sürümü yüzde 84 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya oyunu kampanya kapsamında 4 bin 199 TL yerine 671,84 TL'ye satılmaya başlandı.

Bandai Namco tarafından geliştirilen Soulcalibur VI yüzde 85 oranında indirime girdi. Dövüş türündeki oyun 2 bin 499 TL'den 374,85 TL'ye düştü. Açık dünya oyunu GTA 5 2.099 TL yerine 692,67 TL'ye satılıyor. Gotham Knights Deluxe Edition ise yüzde 90 indirim ile 419,90 TL'ye düştü.

PlayStatiaon Store'da İndirime Giren Oyunlar