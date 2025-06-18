Black Myth: Wukong Xbox'ta İndirimli Fiyat ile Ön Siparişe Açıldı

2024 yılının ağustos ayında PlayStation 5 ve PC için satışa sunulan Black Myth: Wukong'un Xbox Series X/S sürümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aksiyon rol yapma oyunu Xbox mağazasında ön siparişe açıldı.

Xbox'ta Black Myth: Wukong'un Türkiye Fiyatı

Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong, Xbox mağazasında yüzde 20 indirim ile ön siparişe sunuldu. Kampanya kapsamında oyun 2 bin 499 TL yerine 1.999,20 TL'ye satın alınabiliyor.

RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Black Myth: Wukong'un Digital Deluxe isimli sürümü de indirimli fiyat ile ön siparişe açıldı. Bu sürüme 2 bin 799 TL yerine 2 bin 239,20 TL'ye sahip olunabiliyor.

Black Myth: Wukong PlayStation mağazasında da indirime girdi. Oyunun Playstation 5 sürümü 2 bin 499 TL'den 1.999,20 TL'ye düştü. Digital Deluxe sürüm ise 2 bin 799 TL yerine 2.239,20 TL'ye satılıyor.

Black Myth: Wukong Xbox Series X/S'e Ne Zaman Gelecek?

Black Myth: Wukong'un Xbox Series X/S sürümünün 20 Ağustos 2025 tarihinde çıkması bekleniyor.

Black Myth: Wukong Nasıl Bir Oyun?

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Black Myth: Wukong, aksiyon rol yapma türünde bir oyundur. Çin mitolojisinden ve Journey to the West (Batı'ya Yolculuk) romanından ilham alan oyunda bir efsanenin ardında yatan gizli gerçeği ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyoruz.

Zorlu boss savaşlarının yer aldığı yapımda başarılı oynanış mekaniği ve kaliteli grafikler bulunuyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görüldü. Oyunun Steam'deki inceleme notları ise "Son Derece Olumlu" durumda.