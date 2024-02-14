Mark Zuckerberg'den İddialı Sözler: Quest 3, Vision Pro'dan Daha İyi!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'da yayınladığı kısa bir videoda Vision Pro hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şirketinin Quest'inin "daha iyi bir ürün, nokta" olduğunu düşünüyor.

CEO, Vision Pro'nun yüksek çözünürlüklü ekranlarını överken, Apple'ın bunun için çok fazla taviz verdiğine inanıyor.

Mark Zuckerberg, videoda Quest 3'ün daha değerli bir ürün olmasını beklediğini söyledi.

Vision Pro, Meta'nın 500 dolarlık rakibinden daha iyi değil

Quest 3 modelinin fiyatı 500 dolarken Vision Pro 3.500 dolara satılıyor. Ancak Apple'ın başlığını kullandıktan sonra Zuckerberg, Quest'in daha iyi bir değer sunduğuna ve “daha iyi bir ürün olduğuna” inanıyor.

Meta'nın CEO'su videoda "Ama genel olarak Quest, insanların karma gerçekliği kullandığı şeylerin büyük çoğunluğu için daha iyi" diyor. "Quest... bilirsiniz, bence çok daha rahat." 120 gram daha hafif olması onu günlük kullanım için daha rahat hale getiriyor.

Bununla birlikte kablolu bir pil takımının olmaması, özellikle oyun oynarken daha fazla hareket özgürlüğü anlamına geliyor. El kumandaları ve el takibi buna daha da yardımcı oluyor.

Fakat Zuckerberg, Quest'in daha sürükleyici bir deneyim sunan daha geniş görüş alanının altını çizdi. Vision Pro'nun yüksek çözünürlüklü ekranlarını takdir etti, fakat Apple'ın ödünleri çok fazlaydı. Bununla birlikte Apple'ın başlığıyla hareket ederken oluşan bulanıklığına da dikkat çekti.

Ayrıca, Vision Pro'nun göz takibini övdü ve Meta'nın gelecekteki bir Quest kulaklık sürümünde bunu geri getireceğini açıkladı. Zuckerberg'in videosu Quest 3'ün Karma Gerçeklik geçiş modu kullanılarak çekildi ve şaşırtıcı derecede etkileyici bir kaliteye sahipti.

Meta AR/VR alanında Apple'dan daha uzun süredir faaliyet gösteriyor ve çabalarına milyarlarca dolar yatırdı. Bunların hiçbiri Vision Pro'nun üstün donanıma sahip olduğu gerçeğini zayıflatmıyor.

Ayrıca, Apple çok daha fazla geliştiriciyi AR/VR sektörüne dahil edebilir. Bu faktörler uzun vadede önemli bir rol oynayacak ve Apple'ın AR başlığına rakipleri karşısında önemli bir avantaj sağlayacak.