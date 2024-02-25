Mark Zuckerberg, Çocuklar Üzerinde Bağımlılık Yapan Uygulamalarla İlgili Suçlandığı Davalardan Kaçıyor!

Mark Zuckerberg, Meta Platforms Inc. ve diğer sosyal medya şirketlerinin çocuklar üzerinde bağımlılık yaratması üzerine açılan 12 tane davayla karşı karşıya. Fakat bu davalara karşı kişisel olarak sorumlu tutulmayacağını savunuyor.

Mark Zuckerberg, Suçlamalar Hakkında Ne Düşünüyor?

Meta'nın İcra Kurulu Başkanı, Zuckerberg'in davasını Kaliforniya Federal Mahkemesi'ndeki duruşmada sunmuştu fakat yargıç hemen bir karara varmamıştı. Zuckerberg'in lehine verilecek herhangi bir karar, Meta'ya yönelik iddaları hiçbir şekilde etkilemeden, kendisini davada kişisel sanık olarak görevden alacak.

Yöneticileri sorumluluktan koruyan şirket hukuku geleneği sayesinde Mark Zuckerberg'i kişisel olarak sorumlu tutmak çok da kolay değildir.

Zuckerberg, ebeveyn ve gençler tarafından Instagram ve Facebook'un çocuklar için zararlı olduğuna dair defalarca uyarıldığı, ancak kendisinin bu uyarılara karşı görmezden geldiği ve bunları kamuya açık olarak paylaşmayı reddettiği yönündeki iddialarla yüzleşmekte.

Bunlara ek olarak bir Meta sözcüsü, şu şekilde bir açıklamada bulundu:

''Bir şirkete yöneltilen iddalar karşısında yöneticinin sorumlu olarak tutulmayacağına dair birçok yasal emsal var.''

Sözlerine Zuckerberg'e yöneltilen tüm iddaların reddedilmesi gerektiğini de ekledi.