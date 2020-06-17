Prof. Dr. Ersoy Açıkladı: Marmara Kıyıları Tsunami Potansiyeli Taşıyor

Haber Global televizyonunda konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, büyük İstanbul depremi sonrası oluşabilecek tsunami ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da olabilecek büyük bir deprem sonrası tsunami riski olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, "Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir" dedi. Detaylar haberimizde.

Marmara Kıyıları Tsunami Potansiyeli Taşıyor mu?

Prof. Dr. Ersoy, "Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ersoy, "Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım. Bu konuda uluslararası bir ekibin parçası olarak yayınlarımız da var. O bakımdan güvenilir bir bilgi verebilirim bu konuda. Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara’da son 3 bin yıl içerisinde 25’ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894’te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de 50’ye yakın senaryo var. Marmara’nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir diye şeyler var. Bu bizim Marmara için gerçeğimiz" dedi.

Prof. Dr. Ersoy, "Elbette bu tsunami okyanuslar kadar olmaz. Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır. Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara’daki bir tsunami Eyüp’e bile gidebilir. Bu tür varyasyonlar var" ifadelerini kullandı.