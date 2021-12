Curiosity Uzay Aracı, Mars'tan 360 Derecelik Selfie Gönderdi

NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Curiosity isimli uzay aracı, Mars'tan 360 derecelik selfie gönderdi. Gönderilen özçekim fotoğrafı, çok sayıda kişi tarafından yoğun ilgi gördü. NASA tarafından yayımlanan görsele ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Curiosity isimli uzay gezgini, 5 Ağustos 2012 tarihinde Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. Uzay aracı, NASA'da görevli bilim insanlarının Mars ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmesine yardımcı olan verileri ve görüntüleri gönderiyor.

Yaklaşık olarak 3 metre uzunluğundaki uzay gezgininde çok sayıda kamera yer alıyor. Bu kameralar sayesinde Kızıl Gezegen'de bazı görüntüleri kaydedebiliyor ve kaydettiği görüntüleri NASA ile paylaşabiliyor.

Curiosity, geçtiğimiz günlerde 360 derecelik bir özçekim fotoğrafı gönderdi. Araç, kendi görüntüsünü çekebilmek için Mars Hand Lens Imager (MAHLI) isimli kamerayı kullandı. MAHLI, bir jeologun el merceğine benzetebilir ve tipik olarak Mars kayalarındaki menarallerin, dokuların ve yapıların yüzey tabakasını yakından görüntülemek için kullanılır.

Curiosity Rover isimli resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan selfie, 20 Kasım 2021 tarihinde çekilen 81 ayrı görüntüden oluşuyor. Fotoğrafta Curiosity ile birlikte Mars'In bazı manzaralarına göz atabilirsiniz. Gezicinin arkasında yer alan kaya yapısı "Greenheugh Pediment", sağdaki ise "Rafael Navarro Mountain" olarak isimlendiriliyor.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan özçekim gönderisi yoğun ilgi gördü. Curiosity isimli uzay gezgini tarafından kayıt altına alınan selfie fotoğrafına aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

🎶Stop! Selfie time.📸

I took this 360-degree selfie using the Mars Hand Lens Imager at the end of my arm. Up next, I’m headed toward “Maria Gordon Notch,” the U-shaped opening behind me to the left. More details on my surroundings: https://t.co/J8Nbip82S2 pic.twitter.com/DtsrXYYCi5