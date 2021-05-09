Mars Helikopteri Ingenuity'nin Sesi Kaydedildi (Video)

Mars helikopteri Ingenuity'nin uçarken çıkardığı ses başka bir uzay aracı olan ve Ingenuity'nin Kızıl Gezegen'e ayak basmasında katkısı bulunan uzay aracı Perseverance tarafından kayıt altına alındı. NASA'nın Perseverance isimli aracı, başarı üzerine başarı elde eden Ingenuity'nin dördüncü kez gerçekleştirdiği uçuşta çıkardığı sesi kaydetti.

Mars Helikopteri Ingenuity'nin Sesi Nasıl Dinlenir?

İlk defa başka bir gezegendeki bir uzay aracı başka bir uzay aracının sesini kaydetti. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 30 Nisan 2021'de gerçekleştirilen dördüncü test uçuşunda Ingenuity'nin sesini kaydetmek için Perseverance'in iki mikrofonundan birini kullandı. Yeni video, Perseverance'in görüntüleme aracı Mastcam-Z tarafından çekildi.

Helikopterin kalkış ve iniş noktasından 80 metre uzakta olan Perseverance'in Mars'ta test uçuşları gerçekleştirilen uzay aracının sesini kaydedebileceğinin bir garantisi yoktu çünkü helikopterin kanatları 2.537 rpm döndüğünde ses Mars'ın atmosferinde kaybolabiliyor. Uçuşun ilk anlarında dahi Mars'ın mevcut koşulları yüzünden ses tam olarak alınamıyor fakat aşağıda yer alan videonun sesni dikkatlice dinlerseniz helikopterin uğultusunu tıpkı birçok alçaktan gelen bir rüzgar sesine benzer seviyede duyabilirsiniz.

Mars'a Geniş Açı ile Bakabilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın birkaç sene önce Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay araçlarından biri olan Curiosity'nin Gale kraterine göz atmanıza olanak tanıyan görüntüleri bir arada topladığı görüntüler birleştirilerek 360 derecelik bir video hazırlanmıştı. Bu video, uzaya ilgi duyan insanların kendisini Mars'taymış gibi hissetmesini sağladı.

Görüntü, 15 Nisan 2021 tarihinde çekilen 132 ayrı görüntünün birleşimi sonucunda elde edildi. NASA tarafından paylaşılan 360 derecelik videoda çevreye göz atabilseniz de görüntüde gökyüzü ve uzay aracının temel unsurları yer almadı.

YouTube'un 360 derece video görüntülemeyi desteklediği web tarayıcıları Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera ile sınırlı olduğunu belirtmiş olalım. Akıllı telefonunuzda iyi bir deneyim elde etmek istiyorsanız videoyu YouTube uygulamasından oynatmanız öneriliyor. Kızıl Gezegen'i sanki oradaymışsınız gibi görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir ve NASA'nın Mars'a göz atmanıza yardımcı olacak 360 derecelik videosunu izleyebilirsiniz.

Siz Mars helikopteri Ingenuity'nin çıkardığı ses ve aracın Kızıl Gezegen'de gerçekleştirdiği uçuş testleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.