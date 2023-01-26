Mars'ta İlginç Bir Oluşum Tespit Edildi: Ayıya Benziyor!

Güneş Sistemi içerisinde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak kabul edilen Mars birbirinden ilginç kaya oluşumlarına sahip. Daha önce birçok kez bir yüze veya bir nesneye benzetilen Mars kaya oluşumları içerisine bir yenisi daha eklendi. Mars'ta kaydedilen bir kaya formasyonu, aynı ayıya benziyor.

12 Aralık'ta Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti. Peki, bu oluşum ne anlama geliyor?

Yalnızca Doğal Bir Oluşum!

Kızıl Gezegen'de ilk defa ilginç bir oluşum tespit etmiyoruz. Daha önce de insan yüzü, kapı, kaşık ve kemiklere benzer yapılar, Mars'tan gelen görüntülerde tespit edilmişti. Ancak otoritelerden yapılan açıklamalarda bu görüntülerin yalnızca bir ışık illüzyonu veya doğal oluşum olduğu bilgisi yer aldı.

Yeni tespit edilen ve ayı yüzüne benzeyen kaya oluşumu da diğerlerinden farksız. Arizona Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı, yaptığı açıklamada ayı burnu ve çenesinde görülen V şeklindeki çöküntü yapısının tortunun yer altı çarpma kraterine çökmesinden kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

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