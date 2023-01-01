Mars'ta Yaşam Var mı? NASA Yanıtladı!

Mars'ta yaşam var mı? Bu, bilim insanlarının onlarca yıldır yanıtlamaya çalıştığı bir soru; zira çeşitli uzay araçları Kızıl Gezegen'in yüzeyinde gezinerek yaşamın var olabileceğine dair işaretler aradı. Ne yazık ki NASA'nın Mars'ta yaşam arayışı şimdiye kadar sonçsuz kaldı ancak bu uzay ajansının pes ettiği anlamına gelmiyor.

Mars'ta yaşamın yapı taşlarını bulmak da dâhil olmak üzere, yaşam belirtileri bulmaya yaklaşmış olsak da şu anda gezegenin yüzeyinde yaşayan herhangi bir yaşam olması ihtimali çok az. NASA'nın YouTube kanalında yayınlanan yeni bir videoda bilim insanı Heather Graham, NASA'nın Mars'ta yaşam arayışının neden bu kadar kısa sürdüğünü açıklıyor.

Graham'a ve NASA'nın bugüne kadar keşfettiği her şeye göre Mars'ta yaşam belirtileri geçmişte pekâlâ mümkün olabilirdi ancak gezegenin şu anki durumunda yüzeyde yaşam olasılığı her zamankinden daha düşük. Yine de bu hiç şans olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında NASA, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri bulmak için daha derine inmemiz gerektiğine inandığını söylüyor.

Mars'ın Derinlerinde Yaşama Dair İpuçları Olabilir

Bunun nedeni gezegenin yeraltı bölgelerinin Mars'ın çok ince atmosferinden geçen tehlikeli radyasyondan daha korunaklı olması. Şimdiye dek NASA'nın Mars'ta yaşam arayışı pek çok kişinin kafasını karıştıran sonuçlar doğurdu. Uzay ajansının Mars'tan örnek getirme görevini beklerken, Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıtların sahte olabileceğine dair endişelere bile tanık olduk.

Yine de bu olasılık Perseverance'ı ve gezegeni hâlihazırda araştıran diğer uzay araçlarını daha derinlere bakmaktan alıkoymuyor. Öyle ki NASA'nın gelecekte Mars'a planladığı insanlı bir görev var ve bu da yüzeyde olmasa bile Kızıl Gezegen'de yaşamın var olma olasılığına daha da fazla ışık tutabilir.

Mars'ta henüz doğrudan yaşam kanıtı bulamamış olsak da NASA, Curiosity keşif aracını kullanarak gezegende eski yaşamın olası işaretlerini keşfetti.