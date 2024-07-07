NASA'nın 378 Günlük Mars Deneyi Tamamlandı: İnsanlar Uzayda Yaşayabilir mi?

NASA'nın dört gönüllüsü, Teksas'ta bir Mars simülasyon sığınağında 378 gün geçirdikten sonra nihayet özgürlüğe kavuştu.

Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell ve Nathan Jones'un yer aldığı bu deney, NASA'nın Mars'a insan gönderme hazırlıklarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

10 Temmuz akşamı İngiltere saatiyle 22:00 civarında serbest bırakılan gönüllüler, bu süre zarfında pek çok önemli anı kaçırmış olabilir.

Teksas'ta 3D Baskılı Mars Sığınağında Bir Yıllık Görevi Tamamladı

NASA'nın Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) misyonunun bir parçası olarak başlayan bu görev, 25 Haziran 2023'te başladı.

Gönüllüler, Mars görev operasyonlarını simüle ederek "Mars yürüyüşleri" yaptılar, domates, biber ve yeşil yapraklı sebzeler dahil kendi yiyeceklerini yetiştirdiler ve ekipmanlarını sürdüler.

Ayrıca, Dünya ile iletişimde gecikme, sınırlı kaynaklar ve izolasyon gibi gerçekçi Mars koşulları altında yaşadılar.

Görev, Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen üç benzer misyondan ilkini oluşturuyor.

Anca Selariu, serbest bırakıldıktan sonra düzenlenen basın toplantısında, Mars'a hayat getirmenin "kalbine en yakın şey" olduğunu belirtti. "Sevgili arkadaşlarım ve ailem, ne zaman ihtiyaç duysam yanımda oldular" diyerek, onları "her zaman kalbimde ve hafızamda taşıyacağını" ifade etti.

NASA'nın Mars Dune Alpha olarak bilinen ve 1.700 metrekarelik izole bir yapı olan 3D baskılı sığınağı, bu tür görevler için özel olarak tasarlandı.

Bu program, ABD uzay ajansının gerçek bir Mars görevine hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan ilk planlı programın sonunu işaret ediyor.

NASA, Mars keşfi için bir sıçrama tahtası olacağını umdukları Ay'a dönüş planlarına devam ediyor.