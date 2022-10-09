NASA, CAPSTONE Uydusunun Kontrolünü Geri Almayı Başardı

Geçen ay NASA'nın CAPSTONE uydusu, Ay'ın etrafındaki deneysel bir yörüngeye giderken bir hata yaşanmasının ardından uzayda dönmeye başlamıştı ancak şimdi mühendisler uyduyu stabilize etmeyi, dönüşünü durdurmayı ve tekrar kontrol altına almayı başardılar.

Hata, bir yörünge düzeltme manevrasından sonra 8 Eylül'de meydana geldi. Hata, uzay aracının güvenli moda geçmesine neden oldu ve Güneş panellerinden tahrik sisteminde ısıyı korumak için yeterli güce sahip olup olmadığı konusunda endişeler vardı. 7 Ekim Cuma günü ekip üyeleri, dönüşünü durdurmayı başaran uzay aracına kurtarma komutları gönderdi.

NASA Süreçte Yaşananları Anlattı

NASA konuyla ilgili yapmış olduğu güncellemede, "CAPSTONE'dan gelen ilk telemetri ve gözlem verileri, uzay aracının dönüşünü durdurduğunu ve tam 3 eksenli konum kontrolünü geri kazandığını gösteren başarılı bir manevraya işaret ediyor, yani CAPSTONE'ın konumu plansız rotasyon olmadan kontrol ediliyor." ifadelerine yer verdi.

NASA adına uyduya sahip olan şirket Advanced Space'e göre kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek riskliydi. Bu nedenle süreç, komutlar gönderilmeden önce kapsamlı bir şekilde test edildi ve şimdi ekip, her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını kontrol etmek için uyduyu yakından izlemeye devam edecek.