NASA, CAPSTONE Uydusunun Kontrolünü Geri Almayı Başardı
NASA'nın geçtiğimiz ay kontrolünü kaybettiği CAPSTONE uydusu amansız bir dönüşe başlamıştı. Uzay ajansı uydunun kontrolünün geri kazanıldığını açıkladı.
Geçen ay NASA'nın CAPSTONE uydusu, Ay'ın etrafındaki deneysel bir yörüngeye giderken bir hata yaşanmasının ardından uzayda dönmeye başlamıştı ancak şimdi mühendisler uyduyu stabilize etmeyi, dönüşünü durdurmayı ve tekrar kontrol altına almayı başardılar.
NASA'nın CAPSTONE Uydusu Bir Sorunla Daha Karşı Karşıya
NASA'nın Ay'ın yörüngesinde dolanmakta olan CAPSTONE uydusunda bir sorun daha oluştu. NASA ekipleri sorunu çözmek ve bir çözüm bulmak için çalışırken uydu güvenli moda geçti.
Hata, bir yörünge düzeltme manevrasından sonra 8 Eylül'de meydana geldi. Hata, uzay aracının güvenli moda geçmesine neden oldu ve Güneş panellerinden tahrik sisteminde ısıyı korumak için yeterli güce sahip olup olmadığı konusunda endişeler vardı. 7 Ekim Cuma günü ekip üyeleri, dönüşünü durdurmayı başaran uzay aracına kurtarma komutları gönderdi.
NASA Süreçte Yaşananları Anlattı
NASA konuyla ilgili yapmış olduğu güncellemede, "CAPSTONE'dan gelen ilk telemetri ve gözlem verileri, uzay aracının dönüşünü durdurduğunu ve tam 3 eksenli konum kontrolünü geri kazandığını gösteren başarılı bir manevraya işaret ediyor, yani CAPSTONE'ın konumu plansız rotasyon olmadan kontrol ediliyor." ifadelerine yer verdi.
NASA adına uyduya sahip olan şirket Advanced Space'e göre kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek riskliydi. Bu nedenle süreç, komutlar gönderilmeden önce kapsamlı bir şekilde test edildi ve şimdi ekip, her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını kontrol etmek için uyduyu yakından izlemeye devam edecek.
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