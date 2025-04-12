Instagram ve TikTok Tahtını Kaptırdı: Mart Ayının Lider Uygulaması Şaşırttı

ChatGPT, yeni getirdiği görsel oluşturma motorunun ekmeğini yemiş gibi duruyor; zira yıllardır zirveden inmeyen Instagram ve TikTok artık lider konumunda değil. Tahtı ChatGPT'ye devrettiler.

Yeni verilere göre TikTok, Şubat ayında zirvedeyken Mart ayında 45 milyon indirmeyle üçüncü sıraya geriledi. ABD'deki yasak tartışmaları nedeniyle bu düşüş çok da şaşırtıcı değil. Instagram ise bu defa ikincilikle yetindi. Mart ayında 46 milyon yeni indirme ile TikTok'un biraz önünde yer aldı ama geçen yılın aynı dönemine göre düşüşte olduğu net bir şekilde görülüyor.

ChatGPT İndirme Rekoru Kırdı

Şubat ve Mart ayları arasında ChatGPT'nin indirme oranı tam %28 artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğine bakıldığında ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %148'lik bir artış var demek oluyor. Uygulama, Mart ayında tahmini 46 milyon indirmeye ulaşarak az bir farkla Instagram'ın önüne geçti ve dünyanın en çok indirilen uygulaması olmayı başardı. Asıl dikkat çeken nokta ise ChatGPT'nin bu başarısının ani bir yükseliş değil, kalıcı bir trend olarak görülmesi.

Buradaki en büyük pay sahibi şüphesiz fotoğraf oluşturma motoru. Özellikle "Stüdyo Ghibli" tarzında görsel oluşturma trendi bir anda viral oldu ve herkes bu stili denemek için sıraya girdi.

İlk Beş Sıralamasında Meta Uygulamaları Var

Toplamda Mart ayında en çok indirilen ilk 10 uygulama, 339 milyonluk bir indirme hacmine ulaştı. Bu, Şubat ayına göre daha yüksek ama geçen yılın Mart ayının biraz gerisinde.

Genel olarak mobil uygulama indirmelerinde düşüş eğilimi sürüyor. Zaten Mobil İndirme Endeksi de bunu doğrular şekilde 2025 yılının başından bu yana %14,9 oranında düşüş yaşandığını gösteriyor.

İlk beşte ChatGPT, Instagram ve TikTok'un ardından Facebook ve WhatsApp uygulamaları geliyor. Meta'nın dereceye giren üç uygulaması var. Bakalım bir sonraki ay sıralamada nasıl değişiklikler olacak. Sizce ChatGPT yerini koruyacak mı?