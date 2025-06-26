Yıllardır Süren Dava Bitti! Martı Artık...

2 yıldır süren Martı davası sonunda bitti. Mahkeme konuyla ilgili olarak kararını verdi ve Martı'nın E-Ulaşım lisansıyla alakalı olan soru işaretleri giderildi. Peki elektrikli scooter, TAG vb. hizmetler sunan uygulamaya lisans verildi mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Martı’nın E-Ulaşım Lisansı Resmen Onaylandı!

İstanbul’da faaliyet gösteren mikro mobilite girişimi Martı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iki yıldır süren dava sonucunda e-ulaşım lisansına kavuştu. Bu lisans sayesinde şirket TAG (Tek Araçla Gidiyoruz) gibi online ulaşım çözümlerini artık yasal ve lisanslı biçimde sunabilecek.

Süreç İBB’nin Martı’nın e-ulaşım başvurusunu reddetmesiyle başlamıştı. Martı bu noktada hukuki haklarını kullanarak yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi Martı’nın gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini tespit ederek İBB’yi haksız buldu.

Bu kararın İBB tarafından üst mahkemeye taşınması da sonucu değiştirmedi zira karara itiraz reddedildi ve karar kesinleşti. Kararın ardından yapılan açıklamada sadece Martı’nın değil genel olarak çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin de desteklendiği vurgulandı.

Özellikle TAG hizmetiyle bireysel araç paylaşımını mümkün kılan sistem artık yasal güvence altında olacak. Bu gelişme sektördeki diğer girişimler için de önemli bir emsal niteliği taşıyor. Ayrıca taksi ve dolmuş gibi gelenekselleşmiş ulaşım araçlarının işletilmesi noktasında da yeni kararları beraberinde getirmesi bekleniyor.

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