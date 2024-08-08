Taksicilere Kötü Haber: Martı TAG Sonunda İstediğini Aldı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Martı TAG'ın uzun süredir uğraş verdiği paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesi konusunda nihai kararını verdi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Martı TAG'ın uzun süredir uğraş verdiği paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesi konusunda nihai kararını verdi. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Paylaşımlı Yolculuğun Vergilendirilmesine Karar Verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Martı TAG'ın konsepti olan paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesine karar verdi. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem ise mücadelelerinin sonuç verdiğini ve artık önlerinin açıldığını söyleyerek düşüncelerini paylaştı.
Mücadelemiz sonuç verdi. Maliye Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Paylaşımlı yolculuk resmi olarak vergilendirildi.— Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) August 8, 2024
Devletimiz 200 bin ocağı söndürmez demiştik. Önümüz açıldı. Hayırlı olsun! pic.twitter.com/NCqmsRjyc6
Bilindiği üzere Martı TAG'ın asıl amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını mümkün hâle getirerek trafikteki yoğunluğu minimum düzeye düşürmek. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan hizmeti kullanan sürücülerin sayısı son paylaşılan bilgilere göre 200 bin seviyelerinde.
Martı Kurucusundan Erişim Engeli Hakkında Açıklama! (Video)
"Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirilmişti. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem konuya dair açıklamada bulundu.
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