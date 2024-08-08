Taksicilere Kötü Haber: Martı TAG Sonunda İstediğini Aldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Martı TAG'ın uzun süredir uğraş verdiği paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesi konusunda nihai kararını verdi. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Paylaşımlı Yolculuğun Vergilendirilmesine Karar Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Martı TAG'ın konsepti olan paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesine karar verdi. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem ise mücadelelerinin sonuç verdiğini ve artık önlerinin açıldığını söyleyerek düşüncelerini paylaştı.

Mücadelemiz sonuç verdi. Maliye Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Paylaşımlı yolculuk resmi olarak vergilendirildi.



Devletimiz 200 bin ocağı söndürmez demiştik. Önümüz açıldı. Hayırlı olsun! pic.twitter.com/NCqmsRjyc6 — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) August 8, 2024

Bilindiği üzere Martı TAG'ın asıl amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını mümkün hâle getirerek trafikteki yoğunluğu minimum düzeye düşürmek. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan hizmeti kullanan sürücülerin sayısı son paylaşılan bilgilere göre 200 bin seviyelerinde.