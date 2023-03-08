Martı TAG ve Martı Motosiklet Uygulamalarına Erişim Engeli Geldi!

İstanbul Taksiciler Odası ve Martı arasında süren gerginlik, bugün İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin aldığı bir kararla noktalanmış gibi duruyor. İstanbul Otomobilciler Odası, araç paylaşım uygulaması olan "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet"e açılan dava sonucuna göre her iki uygulamaya da erişim engeli kararı verildi.

Martı Uygulamalarına Erişim Engelledi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, uzun süredir scooter kiralama hizmeti veren Martı'ya karşı 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nden dava açmıştı. Firmanın scooter haricindeki araba ve motosikletler için özel olarak geliştirdiği iki uygulama, korsan taksi taşımacılığı ile eş değer bulundu.

Bu doğrultuda da mahkeme "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" adlı iki uygulamanın erişime engenllenmesi kararını verdi. Uygulamanın yanı sıra internet sitelerine de erişim sağlanamıyor. Karara itiraz için de 1 haftalık süre verildi.