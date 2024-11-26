Nvidia'nın Yeni AI Modeli Fugatto, Sesleri Dönüştürüp Yenilerini Üretiyor

Nvidia, yapay zekanın ses ve müzik üretiminde devrim yaratacak yeni modeli Fugatto'yu duyurdu. Fugatto, sadece bir metin açıklamasından yola çıkarak ses efektleri, müzik parçaları ve yeni ses türleri yaratabiliyor. Örneğin, bir trompetin köpek gibi havlamasını sağlayabilir ya da bir piyanonun çaldığı melodiyi insan sesiyle yeniden yorumlayabilir.

Nvidia’nın Uygulamalı Derin Öğrenme Araştırma Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro’ya göre, Fugatto gibi teknolojiler, müzikten video oyunlarına kadar pek çok alanda sıradan kullanıcıları bile yaratıcı süreçlere dahil edebilir.

Konuyla ilgili yorumu şöyle:

Bilgisayarların müziği nasıl değiştirdiğini düşünürsek, generatif yapay zekanın da buna benzer şekilde büyük bir etki yaratması kaçınılmaz.

Yapımcı ve Üreticilere Yepyeni Bir Kolaylık

Fugatto, AI ile harmanlanmış pek çok özelliğe sahip. Bunlardan en çok dikkat çekenleri şüphesiz ki ses dönüşümü: Fugatto, mevcut ses dosyalarını alıp, farklı aksanlarla veya farklı duygusal tonlarla yeniden oluşturabiliyor. Özellikle müzikte ve oyunlarda yepyeni yaratıcı imkanlar sağlayabileceği düşünülen bu araç ayrıca video oyunları, film ve müzik yapımcılarına yeni yaratıcı araçlar sunmak istiyor.

Nvidia, Fugatto’yu halka açık bir şekilde yayınlama konusunda temkinli davranıyor. Model her ne kadar açık kaynaklı verilerle eğitilmiş olsa da kötüye kullanımı önlemek adına teknoloji üzerinde daha fazla çalışma yapılıyor.

Nvidia, generatif teknolojilerin potansiyel kötüye kullanımının, telif hakkı ihlalleri ve yanlış bilgi yayılımının önüne geçmek için dikkatli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.