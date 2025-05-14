Merakla Beklenen Marvel 1943: Rise of Hydra Ertelendi

Marvel 1943: Rise of Hydra 2024 yılında bir fragman ile birlikte duyurulmuştu. O günden itibaren merakla beklenmeye başlanan yeni Marvel oyunu için üzücü bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip oyunun ertelendiğini duyurdu.

Marvel 1943: Rise of Hydra Çıkış Tarihi

Geliştirici Skydance Games, resmî sosyal medya hesabı üzerinden Marvel 1943: Rise of Hydra'nın çıkış tarihine dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yeni Marvel oyununun 2026 yılının başlarına ertelendiği belirtildi.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun hangi platformlara çıkacağı açıklanmadı ancak muhtemelen Xbox Series X/S, PC ve PlayStation 5'e gelecektir. Ayrıca oyunun PC sistem gereksinimleri ve fiyat etiketi de henüz bilinmiyor.

Marvel 1943: Rise of Hydra Fragmanı

Marvel 1943: Rise of Hydra Konusu

1943 yılında geçen oyunda Azzuri ve Captain America, insanları Hydra'nın acımasız planlarından korumak için iş birliği yapmak zorunda kalır. Ekibe Nanali ve Gabriel Jones da dahil olur. Bu dört karakter yeteneklerini kullanarak Hydra'ya karşı mücadele eder.