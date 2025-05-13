En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 9 Yıllık Oyun İlk 5'e Girdi

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satılan PC oyunları açıklandı. SteamDB'nin 6-13 Mayıs 2025 dönemini kapsayan raporuna göre 9 yıl önce satışa sunulan Stellaris günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin zirvesinde 90 Metacritic puanıyla dikkat çeken Clair Obscur: Expedition 33 bulunuyor. İkinci sırada ise şu anda ön sipariş sürecinde olan DOOM: The Dark Ages yer alıyor.

Rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered üçüncü sırada konumlandı. Dördüncü sırada ise 2016 yılında piyasaya sürülen Stellaris bulunuyor. Stellaris'i Schedule I takip etti.

Altıncı sırada R.E.P.O. bulunuyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım, Steam'de "Son derece olumlu" inceleme notlarına sahip. Yedinci sırada Dune: Awakening, sekizinci sırada ise EA SPORTS FC 25 bulunuyor.

En Çok Satılan PC Oyunları (6-13 Mayıs 2025)