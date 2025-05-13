En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 9 Yıllık Oyun İlk 5'e Girdi
Steam'de en çok satılan PC oyunları belli oldu. Listede 2016 yılında satışa sunulan oyunun da yer alması şaşırttı. İşte listeye dair detaylar!
En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satılan PC oyunları açıklandı. SteamDB'nin 6-13 Mayıs 2025 dönemini kapsayan raporuna göre 9 yıl önce satışa sunulan Stellaris günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.
Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin zirvesinde 90 Metacritic puanıyla dikkat çeken Clair Obscur: Expedition 33 bulunuyor. İkinci sırada ise şu anda ön sipariş sürecinde olan DOOM: The Dark Ages yer alıyor.
Rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered üçüncü sırada konumlandı. Dördüncü sırada ise 2016 yılında piyasaya sürülen Stellaris bulunuyor. Stellaris'i Schedule I takip etti.
Altıncı sırada R.E.P.O. bulunuyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım, Steam'de "Son derece olumlu" inceleme notlarına sahip. Yedinci sırada Dune: Awakening, sekizinci sırada ise EA SPORTS FC 25 bulunuyor.
En Çok Satılan PC Oyunları (6-13 Mayıs 2025)
- Clair Obscur: Expedition 33
- DOOM: The Dark Ages
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Stellaris
- Schedule I
- R.E.P.O.
- Dune: Awakening
- EA SPORTS FC 25
- NBA 2K25
- Dead by Daylight
- V Rising
- Crusader Kings III
- Grand Theft Auto V
- Rust
- Elden Ring Nightreign