Marvel Games ve Insomniac Games Ortaklığı Devam Edecek: Yeni Oyunlar Yolda

Marvel Games şirketinin başkanı Haluk Menteş, yaptığı açıklama ile Insomniac Games ortaklığının devam edeceğini duyurdu. Yani Marvel's Wolverine, Amerika menşeli stüdyosun bünyesinden çıkacak son süper kahraman oyunu olmayacak. Marvel Games ve Insomniac Games ortaklığı ile yeni oyunlar yolda olacak.

Marvel Games ve Insomniac Games Ortaklığından, İki Taraf da Memnun Görünüyor

1994 yılında Xtreme Software adıyla kurulmuş olan Insomniac Games, 2018 yılında oyuncular ile buluşturulan Marvel's Spider-Man sonrasında Sony Interactive Entertainment tarafından satın alınmıştı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak süper kahraman oyunları ile karşımıza çıkmaya başlamıştı. Görünüşe göre gelecekte daha fazla Marvel oyunu ile karşımıza çıkılacak.

Game Informer tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Marvel Games başkanı Haluk Menteş, Amerika menşeli stüdyonun sağlam hikayeler ve tek oyunculu deneyimler ile şirketin oyun sektöründeki etkisini bir hayli arttırdığını söylüyor.

Ayrıca Marvel karakterlerini oyunlara uyarlamada da son derece başarılı olduğunu sözlerine ekleyen Menteş, buna bağlı olarak, iki taraf arasındaki ortaklığın gelecekte de devam edeceğini müjdeledi.

Marvel's Spider-Man ve sonrasında gelen bağımsız genişleme paketi Marvel's Spider-Man: Miles Morales, söz konusu ortalığın ilk iki meyvesi olmuştu. 2023 yılında çıkan Marvel's Spider-Man 2 sonrasında, sırada Marvel's Wolverine var.

Şimdilik net bir çıkış tarihi olmasa da, PlayStation 5 için geliştirildiğini söyleyelim. Sonrasında ise bir Marvel's Venom oyunu görebilmemiz ihtimal dahilinde diyebiliriz. Süper kahraman oyunlarının arasında, hatırlayacağınız üzere 2021 yılında Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar ile karşımıza çıkılmıştı.

Bu markaya tekrardan ne zaman dönüeceği veya dönülüp dönülmeyeceği bilinmiyor olup, bunun yakın bir gelecekte gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Her ne kadar kimi oyuncular büyük bir özlem duyuyor olsalar da.