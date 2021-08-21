Marvel NFT Dijital Çizgi Romanlarını Satışa Çıkardı

Marvel Entertainment'ın Spider-Man ve Captain America'lı NFT dijital koleksiyonlarının ardından klasik Marvel Comics'in açılış serisi de NFT olarak piyasaya sunuluyor. Bu koleksiyonun içerisinde Journey Into Mystery ve Fantastic Four da bulunuyor.

Marvel Month tüm hızıyla devam ediyor ve efsanevi çizgi roman şirketi, VeVe platformunda bize hayranlarına satın alabilecekleri yeni bir ödül veriyor: Bu hafta sonu Marvel, değiştirilemez jeton (NFT) biçimindeki ilk dijital çizgi roman koleksiyonunu satışa çıkardı.

Şimdiye kadar VeVe'de iki Marvel satışı yaşandı. Spider-Man dijital heykel koleksiyonu, VeVe'deki seriyi başlatan NFT oldu ve Captain America'nın koleksiyonu da geçen hafta piyasaya sürüldü. Spider-Man dijital koleksiyonu 24 saatten daha kısa bir sürede tükenirken, satışı tekrardan başlayan Captain America seti sadece 24 dakikadan daha kısa sürede stokları bitirdi.

VeVe'deki NFT çizgi roman indirimi Pazar gününe kadar devam edecek. Bu NFT koleksiyonu, Marvel arşivlerinden üç farklı okunabilir klasiği içeriyor.

The first-ever Marvel digital comic collectibles on @veve_official drop this week!



📘 'Marvel Comics' #1

📗 'Journey Into Mystery' #85

📕 'Fantastic Four' #1



Get the details: https://t.co/PfpZlOasI2 — Marvel Entertainment (@Marvel) August 18, 2021

Marvel NFT dijital çizgi roman koleksiyonunda neler var?

Marvel'ın önceki NFT koleksiyonlarına çok benzeyen çizgi romanlar, yaygından nadire kadar beş nadirlik seviyesinden birinde gelir. Satılık ilk çizgi roman Marvel Comics #1 olacak. 1939'da şirket Timely olarak adlandırıldığında, Human Torch ve Namor the Sub-Mariner'ın android versiyonunun ilk çıkışını içeren bir çizgi roman yayınladı. NFT sahipleri bu ilk çizgi romana erişebilecek.

İkincisi ise Loki, Heimdall ve başkent Asgard'ın ilk tasarımını ortaya çıkaran bir Thor çizgi romanı olan Journey Into Mystery #85.

Son olarak piyasaya sürülecek üçüncü çizgi roman, Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yazılan ikonik Fantastic Four #1. Bu çizgi roman koleksiyonu, efsanevi dörtlü kahramanını ilk çıkışıydı ve çizgi roman şirketleri rekabetinde Marvel'in konumunu sağlamlaştırdı.

Birinci ve üçüncü NFT'lerin 60.000 baskısı, Journey Into Mystery'in ise sadece 50.000 baskısı bulunuyor. Journey Into Mystery'in görece daha az sayıda üretilmisinin nedeni ise Loki'nin çıkışını diğerlerinden biraz daha özel olması.

40.000 kopya yaygın veya klasik kapak olarak basıldı, nadir 'True Believer Variant' sürümü ise sadece 500 adetle sınırlı olacak. Buna rağmen tüm çizgi romanların fiyatı 6,99 ABD doları ve satış anında rastgele dağıtılarak herkesin koleksiyondan çok nadir ve değerli bir NFT almasına olanak sağlıyor.