Marvel NFT Dijital Çizgi Romanlarını Satışa Çıkardı

Marvel Entertainment'ın Spider-Man ve Captain America'lı NFT dijital koleksiyonlarının ardından klasik Marvel Comics'in açılış serisi de NFT olarak piyasaya sunuluyor. Bu koleksiyonun içerisinde Journey Into Mystery ve Fantastic Four da bulunuyor.

Marvel Month tüm hızıyla devam ediyor ve efsanevi çizgi roman şirketi, VeVe platformunda bize hayranlarına satın alabilecekleri yeni bir ödül veriyor: Bu hafta sonu Marvel, değiştirilemez jeton (NFT) biçimindeki ilk dijital çizgi roman koleksiyonunu satışa çıkardı.

Şimdiye kadar VeVe'de iki Marvel satışı yaşandı. Spider-Man dijital heykel koleksiyonu, VeVe'deki seriyi başlatan NFT oldu ve Captain America'nın koleksiyonu da geçen hafta piyasaya sürüldü. Spider-Man dijital koleksiyonu 24 saatten daha kısa bir sürede tükenirken, satışı tekrardan başlayan Captain America seti sadece 24 dakikadan daha kısa sürede stokları bitirdi.

VeVe'deki NFT çizgi roman indirimi Pazar gününe kadar devam edecek. Bu NFT koleksiyonu, Marvel arşivlerinden üç farklı okunabilir klasiği içeriyor.

The first-ever Marvel digital comic collectibles on @veve_official drop this week!



📘 'Marvel Comics' #1

📗 'Journey Into Mystery' #85

📕 'Fantastic Four' #1



Get the details: https://t.co/PfpZlOasI2