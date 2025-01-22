Oyun Dünyasını Kasıp Kavuran Marvel Rivals'a Yeni Futbol Modu Geliyor!

Geçtiğimiz ay NetEase firması tarafından piyasaya sürülen Marvel Rivals, çıktığı ilk günden itibaren pek çok oyuncunun favori yapımlarından birisi haline geldi. 6v6 PvP temalı multiplayer oyunu, özellikle heyecan veren temaları ve eğlenceli modlarıyla bir süre daha oyun dünyasının zirvesinde yer alacak gibi görünüyor.

Son olarak oyunun Bahar Festivali kapsamında birçok yeniliği daha oyuncularla buluşturacağı öğrenildi. Bu yeniliklerden en dikkat çeken ise Rocket League'yi epey anımsayan yeni futbol modu.

Marvel Rivals'a 3'e 3 Oynanabilecek Rocket League Benzeri Futbol Modu Geliyor

Yapılan açıklamaya göre, İlk sezonun ardınan ardından gelecek Bahar Festivali kapsamında Marvel Rivals'a eklenecek yeni futbol modu, sınırlı süreliğine oyuncuların beğenisine sunulacak. Rocket League oyunu ile birçok noktada eşleşen yeni mod, oyuncuların Marvel karakterleri ile 3’e 3 bir şekilde futbol mücadelesi vermesine imkan tanıyacak.

“Clash of Dancing Lions” olarak isimliendirilen yeni mod kapsamında, iki takım topu karşı takımın kalesine sokarak gol atmaya çalışacak. Oyuncular Marvel karakterlerinin özel güçlerini de futbol mücadelesinde kullanabilecek. Yeni modun, Rocket League'in yanı sıra Overwatch’un Lucioball isimli futbol moduyla da büyük benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz.

Clash of Dancing Lions, 23 Ocak saat 12.00’da başlayacak Bahar Festivali etkinliğiyle beraber oyuncularla buluşacak. Bu tarihten itibaren yeni modu deneyimleyebileceksiniz.

Marvel Rivals'ın yeni futbol modu için yayınladığı fragman:

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