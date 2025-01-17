Marvel Rivals Hakkında Şok İddia: Karşınızdaki Oyuncu Sahte Olabilir

Aralık ayında piyasaya sürülen süper kahraman temalı çok oyunculu oyun Marvel Rivals, eleştirmenlerden ve hayranlardan övgü topladı. Spider-Man, Wolverine ve yakın zamanda eklenen Fantastik Dörtlü gibi ikonik karakterleri yaratıcı şekilde kullanmasıyla dikkat çekti. SteamDB'ye göre sadece Steam üzerinden bile yüz binlerce oyuncu her gün oyunu oynamaya devam ediyor.

Ancak oyunun bazı modlarında yapay zeka düşmanlarının kullanımıyla ilgili şikayetler gündemde.

Botlar Hızlı Oyun Modunda Yer Alıyor İddiası

Birçok çevrimiçi oyunda olduğu gibi, Marvel Rivals da oyuncuların yapay zekaya karşı pratik yapabilecekleri modlar sunuyor ama Hızlı Oyun modunda da botların bulunabileceği söylentileri tartışma yaratmış durumda.

Bir Reddit kullanıcısının yorumu durumu özetliyor:

Bazıları farklı düşünebilir ama hızlı oyun modunda botlara karşı oynamak benim için hiç eğlenceli değil. Yapay zeka sadece yapay zeka modlarında olmalı.

Oyuncular, birçok mağlubiyetten sonra daha kolay bot maçlarına atandıklarına dair şüphelerini sosyal medyada dile getirmeye başladı. Bu muhtemelen oyuncuların uzun yenilgi süreçlerinin ardından sıkılıp oyundan çıkmalarını engellemek ve uzun bekleme sürelerinde azaltma yapmak amacıyla alınmış bir önlem.

Tabii NetEase'in şimdiye kadar bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmak istememesi dikkat çekiyor. Oyunda hangi oyuncuların bot, hangilerinin gerçek olduğu anlaşılamıyor.

Oyuncular Gerçeğin Peşinde

Bazı oyuncular, isim yapılarına ve kısıtlı kariyer profillerine dikkat çekerek, şüpheli maçları kendi yöntemleriyle belirlemeye çalışıyor. Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Botlara karşı kazandıktan sonra bile bot maçlarına girebilmek ve oyunun bunu belirtmemesi aşırı asabımı bozuyor.

Botların Hızlı Oyun modundan tamamen kaldırılmasını isteyenler kadar, bot maçlarını kapatıp açabilecek bir seçenek talep eden oyuncular da var. Diğer yandan, bot lobilerinde kahraman başarımlarını tamamlamak için bunu bir fırsat olarak görenler de mevcut.

Siz ne düşünüyorsunuz? Marvel Rivals'da bot oyuncular kaldırılmalı mı yoksa kullanıcıların isteğine göre seçebileceği bir ayarla mı gelmeli? Yorumlarda buluşalım.