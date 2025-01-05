Marvel, Ghost Rider Efsanesini Tekrardan Sahneye Çıkaracak!

Avengers: End Game filmi ile birlikte sinematik evrenini genişletmeye başlayan Marvel, sinema severlerin ilgisini çekebilecek yeni yapımlar çıkarmak için kolları sıvadı. Ünlü stüdyo son olarak çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden Ghost Rider'ı masaya taşıdı.

Aktarılanlara göre şirket, Disney Plus'ta yayınlanan süper kahraman dizilerine son olarak Ghost Rider karakterini konu alacak yeni bir yapımı daha eklemeyi planlıyor.

Yeni Ghost Rider Dizisi Johnny Blaze'ye Odaklanacak

Sektörel kaynaklardan edinilen son bilgilere göre Marvel, ünlü Ghost Rider kahramanını kurguladığı yeni bir dizi ile sinematik evrenine dahil edecek. Daha öncesinde Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde az da olsa boy gösteren Ghost Rider, yeni yapımda ana karakter olarak karşımıza çıkacak.

Öte yandan Disney Plus'ta yayınlanacak yeni dizi, Ghost Rider'ın Agents of S.H.I.E.L.D.'de gördüğümüz Robbie Reyes versiyonunun aksine çizgi romanlarda okuduğumuz Johhny Blaze karakterine odaklanacak. Yani başka bir deyişle, çizgi romandaki hikaye direkt olarak diziye aktarılmaya çalışılacak. Hatırlayanlar olacaktır, Nicolas Cage başrollü Ghost Rider filmi de bir çizgi roman uyarlamasıydı.

Yeni dizi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Yapımın ne zaman yayınlanacağı veya oyuncu kadrosu hala belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde yeni Ghost Rider dizisi ile ilgili daha çok şey öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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