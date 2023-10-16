Marvel's Spider-Man 2'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı (Video)
Yılın merakla beklenen oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin çıkış fragmanı yayınlandı. İşte yayınlanan fragman!
Insomniac'ın merakla beklenen Spider-Man devam oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin çıkmasına az bir süre kala geliştirici ekip oyunun çıkış fragmanını yayınladı.
20 Ekim'de piyasaya sürülecek oyunla ilgili beklentileri ve heyecanı daha da artıran bu fragman, oyunun çıkışı öncesi yayınlanan son fragman niteliği taşıyor.
PlayStation 5'te kaydedilen ve "oynanış ve oyun içi sinematiklerin bir karışımını" içeren fragman, bize şimdiye kadarki hikâyeyi ve bu sefer tam olarak neyin tehlikede olduğunu hatırlatıyor.
Marvel's Spider-Man 2 Çıkış Fragmanı
Marvel's Spider-Man: Miles Morales'teki olaylardan dokuz ay sonra geçen devam oyununda, Peter ve Miles'ın ilişkileri teste tabi tutuluyor.
İnceleme puanlarının da yakında yayınlanması beklenen oyunla ilgili heyecan giderek artarken, bu fragmanla birlikte artık tek yapmak gereken çıkış tarihini beklemek.
Marvel's Spider-Man 2'de Platin Kupa İçin Ne Kadar Süre Gerekecek?
Insomniac tarafından geliştirilen ve bu ayın sonunda PlayStation 5 için piyasaya sürülecek olan serinin ikinci ana oyunu Marvel's Spider-Man 2'de Platin kupanın kilidini açmak ve oyunun sunduğu her şeyi görmek için büyük miktarda oyun süresi gerekmeyecek.
Peki siz Marvel's Spider-Man 2'yi bekliyor musunuz? Oyuna dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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