Marvel's Spider-Man 2'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı (Video)

Insomniac'ın merakla beklenen Spider-Man devam oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin çıkmasına az bir süre kala geliştirici ekip oyunun çıkış fragmanını yayınladı.

20 Ekim'de piyasaya sürülecek oyunla ilgili beklentileri ve heyecanı daha da artıran bu fragman, oyunun çıkışı öncesi yayınlanan son fragman niteliği taşıyor.

PlayStation 5'te kaydedilen ve "oynanış ve oyun içi sinematiklerin bir karışımını" içeren fragman, bize şimdiye kadarki hikâyeyi ve bu sefer tam olarak neyin tehlikede olduğunu hatırlatıyor.

Marvel's Spider-Man 2 Çıkış Fragmanı

Marvel's Spider-Man: Miles Morales'teki olaylardan dokuz ay sonra geçen devam oyununda, Peter ve Miles'ın ilişkileri teste tabi tutuluyor.

İnceleme puanlarının da yakında yayınlanması beklenen oyunla ilgili heyecan giderek artarken, bu fragmanla birlikte artık tek yapmak gereken çıkış tarihini beklemek.

Peki siz Marvel's Spider-Man 2'yi bekliyor musunuz? Oyuna dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.