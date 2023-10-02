Marvel's Spider-Man 2'de Platin Kupa İçin Ne Kadar Süre Gerekecek?

Insomniac tarafından geliştirilen ve bu ayın sonunda PlayStation 5 için piyasaya sürülecek olan serinin ikinci ana oyunu Marvel's Spider-Man 2'de Platin kupanın kilidini açmak ve oyunun sunduğu her şeyi görmek için büyük miktarda oyun süresi gerekmeyecek.

Serinin subreddit'inde paylaşılan bir rapora göre Marvel's Spider-Man 2'de Platin kupanın kilidini açmak için yaklaşık 30 saat gerekecek, bu da hem kupa avcıları hem de tamamlamak için yüzlerce saat gerektiren oyunlardan özellikle hoşlanmayanlar için harika bir haber.

Marvel's Spider-Man 2, 30 Saatte Tamamlanabilecek

Marvel's Spider-Man 2'de Platin kupanın kilidini açmak için çok fazla saat gerektirmeyeceği gerçeği, oyunun selefi kadar uzun olduğunu zaten bildiğimiz için tam olarak bir sürpriz değil ancak bu, serinin yeni oyununun sürprizlerden yoksun olacağı anlamına gelmiyor; zira oyun PlayStation 5 için sıfırdan geliştirildiği için bariz teknik iyileştirmelerin yanı sıra, onu selefinden ayırmaya yardımcı olacak bir dizi özellikle geliyor.

Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim'de dünya çapında PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Henüz bir PC versiyonu duyurulmadı ancak hem serinin ilk oyunu hem de Miles Morales'in en nihayetinde Steam ve diğer dijital mağazalarda piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, gelecekte serinin yeni oyununu da PC'de görmemiz muhtemel.

Peki sizin Marvel's Spider-Man 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.