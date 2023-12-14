Marvel's Spider-Man 2'nin New Game Plus Modu Ertelendi: Ne Zaman Çıkacak?

New Game Plus için New York'a dönmek isteyen Marvel's Spider-Man 2 hayranlarının bir süre daha beklemesi gerekecek.

Geliştirici Insomniac Games, daha önce vaat edilen modu piyasaya sürülmeden önce bazı ek testler için 2024'ün "başlarına" ertelediğini duyurdu.

Marvel's Spider-Man 2 New Game Plus Modu 2024 Başına Ertelendi

Insomniac, Marvel's Spider-Man 2'nin Ekim ayında piyasaya sürülmesinden hemen önce bir New Game Plus moduna sahip olacağını doğruladı ve geliştirici, bu özelliğin "yıl sonundan önce" oyunculara sunulacağını belirtmişti.

Ne yazık ki Insomniac için işler beklediği gibi gitmedi. New Game Plus ve bir dizi yeni özelliğin oyuna ekleneceği güncellemenin gelecek yılın "başlarında" yayınlanması hedefleniyor.

Insomniac ekibi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Bu özellikler üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Kalitenin standartlarımıza uygun olduğundan emin olmak için daha fazla test yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Peki siz Marvel's Spider-Man 2'yi oynadınız mı? Oyunun New Game Plus modunu bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.