Marvel's Spider-Man 2 İçin Kritik Bir Güncelleme Yayınlandı

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde PlayStation kullanıcılarının en gözde yapımları arasına girmeyi başaran Marvel's Spider-Man 2 kısa bir süre önce PC platformlarına da ayak bastı. Ancak diğer pek çok oyundan da aşina olduğumuz gibi Spider-Man 2 de birçok hata ile PC'ye geldi.

Oyunun geliştiricileri ise oynanış deneyimini kötü etkileyen bu sorunlara karşı hızlı hareket etti ve Spider-Man 2 için ilk güncellemeyi oyunculara sundu.

Yeni Güncelleme Pek Çok Sorunu Çözüme Kavuşturuyor

Geçtiğimiz günlerde bilgisayar oyuncuları ile nihayet kavuşan Marvel's Spider-Man 2 PlayStation'da olduğu gibi PC'de hızlı bir çıkış sergiledi. Ancak oyun kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen birçok hataya sebep olması nedeniyle ilk etapta oyunseverlerden düşük puan aldı.

Steam’de çökme sorunları ve çeşitli hatalarla karşılaşan birçok oyuncu, deneyimlerini olumsuz etkileyen bu teknik aksaklıkları Sony, rapor etti. Insomniac Games ve Nixxes Software’deki geliştiriciler, kısa süre içerisinde bu raporlara yönelik bazı küçük düzeltmeler yayınlamış olsalar da, tüm sorunlar henüz çözülmüş değildi.

Ancak stüdyolar, bugün yayınlanan Patch 1 (1.205.0.0) isimli ilk sürüm ile oyuncuların yaşadığı pek çok sorunu çözüme kavuşturdu. Yeni sürümü yükleyen kullanıcıların aktardıklarına göre, sık sık yaşanan çökme problemleri, eksik kullanıcı arayüzü unsurları ve görsel hataları artık optimize edilmiş durumda.

Hata düzeltmelerinde ek olarak yeni güncelleme ile birlikte oyunun hikaye bölümündeki kritik anlarda otomatik kaydetme sisteminin de hayata geçirildiği bildiriliyor. Ayrıca, Film Tarzı Animasyon ve Çizgi Roman SFX seçeneklerinin artık Ayarlar → Oyun → Kamera sekmesinden açılıp kapatılabilmesi ve New Game+ moduna daha hızlı ve kolay erişim sağlanması da ilk güncelleme ile beraber gelen yenilikler arasında.

Marvel’s Spider-Man 2 Patch 1 (1.205.0.0) Güncelleme Notları

Çökme sorunları: Oyuncu geri bildirimleri ve hata raporlama sisteminden alınan verilere dayalı olarak çeşitli çökme hataları düzeltildi.

Gelişmiş hata raporlama: Ekran görüntüsü desteği ile birlikte çökme raporlamasında iyileştirmeler yapıldı.

Kamera ve efekt ayarları: Film Tarzı Animasyon ve Çizgi Roman SFX artık Ayarlar → Oyun → Kamera sekmesinden açılıp kapatılabiliyor.

New Game+ erişimi: New Game+ başlatma süreci kullanıcı dostu hale getirildi.

Otomatik kaydetme yedekleri: Oyuncuların ilerlemelerini kaybetmemesi için kritik anlarda otomatik yedek oluşturma özelliği eklendi.

Arayüz güncellemeleri: Manuel yükleme/kaydetme menüsüne fare kaydırma desteği eklendi.

Kullanıcı arayüzü ve hata düzeltmeleri: Oyun içi menülerde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Işın izleme hataları: Nvidia DLSS ile ilişkili ışın izleme problemleri de dahil olmak üzere çeşitli grafiksel hatalar giderildi.

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