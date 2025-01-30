Oyuncuların Dört Gözle Beklediği Marvel's Spider-Man 2 PC'ye Geldi: İşte Fiyatı!

Oyun dünyası son zamanlarda pek çok süper kahraman temalı oyuna ev sahipliği yapmaya başladı. Bu yapımlar arasından Marvel's Spider-Man 2 gerek etkileyici grafikleri gerekse keyif veren oynanışı sayesinde pek çok konsol oyuncunun beğenisini kazanmayı başardı.

Uzun bir süredir bilgisayarlarda oynamayı beklediğimiz Sony imzalı yapım, kısa bir süre önce nihayet PC platformlarına da ayak bastı. Steam ve Epic Games'te piyasaya sürülen oyunun fiyatı da bu gelişme ile birlikte belli oldu.

Marvel's Spider-Man 2 Steam'da 59,99 Dolar, Epic Games'te İse 1.499 TL

Geçtiğimiz gün PC için sistem gereksinimlerini öğrendiğimiz Marvel's Spider-Man 2, bugün saat 19:00 sularında Steam ve Epic Games'te satışa sunuldu. Sevilen yapım Steam'de 59,99 dolarlık (2.145,51 TL) bie etiket değerine sahipken, Epic Games'te 1.499 TL karşılığında kütüphaneye eklenebiliyor.

Oyunun bu günlerde PC'ye gelmiş olması yeni piyasaya sürüldüğü anlamına gelmiyor. Bilmeyenler için Sony, Spider-Man 2'yi 2023 yılının ekim ayında PlayStation için piyasaya sürdü. Ancak şirket, son zamanlarda pek çok oyununu diğer konsollara ve PC platformlarına da getirmeye başladı. Bu gelişme ile birlikte sevilen Sony yapımlarının daha çok oyuncuya ulaştığını ancak PlayStation konsollarının en önemli kozlarından bazılarını kaybettiğini söyleyebiliriz.

Marvel's Spider-Man 2'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Ayarlar Minimum Önerilen Yüksek Yüksek Işın İzleme Çok Yüksek Işın İzleme Ultimate Işın İzleme Çözünürlük & FPS 720p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 4K @ 60 FPS GPU NVIDIA GTX 1650 NVIDIA RTX 3060 NVIDIA RTX 3070 NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 4080 NVIDIA RTX 4090 AMD RX 5500 XT AMD RX 5700 AMD RX 6800 AMD RX 7900 XT AMD RX 7900 XTX - CPU Intel i3-8100 Intel i5-8400 Intel i5-11400 Intel i5-11600K Intel i7-12700K Intel i9-12900K AMD Ryzen 3 3100 AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Depolama 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD İşletim Sistemi Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)

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