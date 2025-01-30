Marvel's Spider-Man 2'nin Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Sony, Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümüne ilişkin detayları paylaştı. 30 Ocak'ta Steam ve Epic üzerinden kullanıcılarla buluşacak oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyunu açmak için GTX 1650 bile yeterli olurken, ultra ayarlarda oynamak isteyenlerin en az RTX 4090 sahibi olması gerekecek. İşte Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri!

Marvel's Spider-Man 2 Sistem Gereksinimleri

Marvel's Spider-Man 2, bugün Steam ve Epic Games Store üzerinden PC'deki yerini alacak. PSN hesabı gerektirmeyen oyun, ultra geniş ekran desteği ve gelişmiş ışın izleme seçenekleriyle oyuncuların karşısında olacak. Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Ayarlar Minimum Önerilen Yüksek Yüksek Işın İzleme Çok Yüksek Işın İzleme Ultimate Işın İzleme Çözünürlük & FPS 720p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 4K @ 60 FPS GPU NVIDIA GTX 1650 NVIDIA RTX 3060 NVIDIA RTX 3070 NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 4080 NVIDIA RTX 4090 AMD RX 5500 XT AMD RX 5700 AMD RX 6800 AMD RX 7900 XT AMD RX 7900 XTX - CPU Intel i3-8100 Intel i5-8400 Intel i5-11400 Intel i5-11600K Intel i7-12700K Intel i9-12900K AMD Ryzen 3 3100 AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Depolama 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD 140 GB SSD İşletim Sistemi Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri) Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)

Her geçen gün daha fazla oyunu PC'de satışa sunan Sony, Marvel's Spider-Man 2'yi 20 Ekim 2023'te PlayStation kullanıcılarıının beğenisine sunmuştu. Aradan bir buçuk yıldan az bir süre geçmesine rağmen oyun PC'de kendine yer buldu. Bu gelişme şirketin özel oyun stratejisini tamamen geride bıraktığının ve PS5'in en büyük avantajını kaybettiğinin en büyük göstergesi.