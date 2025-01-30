Marvel's Spider-Man 2'nin Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
Marvel's Spider-Man 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu. İşte 30 Ocak'ta Steam ve Epic Games'te satışa çıkan Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri.
Sony, Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümüne ilişkin detayları paylaştı. 30 Ocak'ta Steam ve Epic üzerinden kullanıcılarla buluşacak oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyunu açmak için GTX 1650 bile yeterli olurken, ultra ayarlarda oynamak isteyenlerin en az RTX 4090 sahibi olması gerekecek. İşte Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri!
Marvel's Spider-Man 2 Sistem Gereksinimleri
Marvel's Spider-Man 2, bugün Steam ve Epic Games Store üzerinden PC'deki yerini alacak. PSN hesabı gerektirmeyen oyun, ultra geniş ekran desteği ve gelişmiş ışın izleme seçenekleriyle oyuncuların karşısında olacak. Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
|Ayarlar
|Minimum
|Önerilen
|Yüksek
|Yüksek Işın İzleme
|Çok Yüksek Işın İzleme
|Ultimate Işın İzleme
|Çözünürlük & FPS
|720p @ 30 FPS
|1080p @ 60 FPS
|1440p @ 60 FPS
|1440p @ 60 FPS
|1440p @ 60 FPS
|4K @ 60 FPS
|GPU
|NVIDIA GTX 1650
|NVIDIA RTX 3060
|NVIDIA RTX 3070
|NVIDIA RTX 4070
|NVIDIA RTX 4080
|NVIDIA RTX 4090
|AMD RX 5500 XT
|AMD RX 5700
|AMD RX 6800
|AMD RX 7900 XT
|AMD RX 7900 XTX
|-
|CPU
|Intel i3-8100
|Intel i5-8400
|Intel i5-11400
|Intel i5-11600K
|Intel i7-12700K
|Intel i9-12900K
|AMD Ryzen 3 3100
|AMD Ryzen 5 3600
|AMD Ryzen 5 5600
|AMD Ryzen 5 5600X
|AMD Ryzen 9 5900X
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|RAM
|16 GB
|16 GB
|16 GB
|16 GB
|16 GB
|32 GB
|Depolama
|140 GB SSD
|140 GB SSD
|140 GB SSD
|140 GB SSD
|140 GB SSD
|140 GB SSD
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)
|Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)
|Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)
|Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)
|Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)
|Windows 10/11 (64-bit, 1909 veya üzeri)
Her geçen gün daha fazla oyunu PC'de satışa sunan Sony, Marvel's Spider-Man 2'yi 20 Ekim 2023'te PlayStation kullanıcılarıının beğenisine sunmuştu. Aradan bir buçuk yıldan az bir süre geçmesine rağmen oyun PC'de kendine yer buldu. Bu gelişme şirketin özel oyun stratejisini tamamen geride bıraktığının ve PS5'in en büyük avantajını kaybettiğinin en büyük göstergesi.