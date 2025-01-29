Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Efsane Oyun Zirvede

Türk Telekom'un dijital oyun alış platformu Playstore tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de 2024 yılında en çok satılan oyunlar belli oldu. Listede açık dünya aksiyon macera oyunundan hayatta kalma temalı zombi oyununa kadar pek çok yapım yer aldı.

Play Store'de Türkiye'de 2024'te en çok satan satılan oyun Ghost of Tsushima Director’s Cut oldu. Etkileyici grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan samuray oyunu, Nixxes Software ve PlayStation Studios tarafından geçtiğimiz yılın mayıs ayında PC platformuna getirildi. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Listenin ikinci sırasında Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor. Strateji, aksiyon ve RPG türlerindeki oyun, TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirildi. 2022'de oyuncular ile buluşan oyunda karakterimizi yaratıp diplomasi, zanaat ve ticaretle uğraşırken bir yandan da yeni topraklar fethetmeye çalışıyoruz.

Üçüncü sırada Left 4 Dead serisinin yaratıcıları tarafından geliştirilen Back 4 Blood yer alıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen oyunda zombilere karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar Listesi

Ghost of Tsushima Director’s Cut Mount & Blade II: Bannerlord Back 4 Blood Red Dead Redemption 2 God of War: Ragnorök

Sizce son zamanlarda piyasaya sürülen en iyi oyunlar hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.