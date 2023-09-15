Marvel's Spider-Man 2'den Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı! (Video)

Sony bu yılın ilerleyen aylarında oyuncularla buluşacak olan Marvel's Spider-Man 2'ye yönelik yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Marvel's Spider-Man ile Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in devamı niteliğinde Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man 2, bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri.

Geçtiğimiz gece düzenlenen State of Play etkinliğinde açık dünyadan oynanış videosu paylaşılan oyunda, açık dünyadaki etkinliklerden oyun içi kostümlere bir dizi detay gösterildi.

Marvel's Spider-Man 2 Yeni Oynanış Videosu

Oynanış videosu her dakikasıyla etkileyici olsa da en dikkat çeken detaylar haritanın 2 katına çıkarılması ve kostüm sayısının 65'ten fazla olması oldu.

Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim 2023 tarihinde yalnızca PlayStation 5'e özel olmak üzere piyasaya sürülecek.

Siz de yayınlanan oynanış videosunu hemen yukarıdan seyredebilir, oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.