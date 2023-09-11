Harita Büyüdü, New York Yeniden Yaratıldı: Spider-Man 2 Geliyor

Önümüzdeki devam filminde oyuncuların ziyaret edebileceği çeşitli yerleri gösteren üç yeni Spider-Man 2'nin ekran görüntüsü yayınlandı. New York Times, oyunun New York şehrinin yeniden canlandırılmasına odaklanan yazısının bir parçasını yayınlandı.

Times Meydanı, Coney Adası, Brooklyn

Insomniac Games kreatif direktörü Bryan Intihar ''Bu sefer Queens ve Brooklyn'i ekledik, yani kabaca konuşursak harita boyutu önceki oyunlara göre yaklaşık iki kat büyük'' dedi.

Intihar “Bu iki bölge biraz daha küçük ve yerleşim yeri olduğundan, onları Manhattan'dan farklı bulacağınızı düşünüyorum. Nehirde iki şehir arasındaki bir savaş gibi daha önce yapmadığımız bazı beklenmedik durumlar hazırladık, bu yüzden onları sabırsızlıkla bekleyeceğinizi umuyorum." diye de ekledi.

New York Times'a göre, 2018 yapımı Spider-Man filminde yer alan ancak 2020 yapımı Miles Morales filminde yer almayan Chrysler Binası, Insomniac'ın binanın yeni sahipleriyle bir telif hakkı anlaşması sağlayamaması nedeniyle devam filminde de yer almıyor.

Sony bu ayın başlarında Spider-Man 2 özel sürüm PS5 konsol paketini, konsol kapaklarını ve DualSense denetleyicisini piyasaya sürdü. Spider-Man 2'nin vizyon tarihi 20 Ekim 2023.

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