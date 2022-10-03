Maserati İlk Elektrikli GranTurismo Otomobilini Tanıttı

Maserati ilk elektrikli GranTurismo'yu ortaya çıkardı ve en ilginç kısmı fark etmemiş olabilirsin. GranTurismo Folgore coupe, üç motorlu 760HP sistemiyle bol miktarda güç sunuyor ancak aynı zamanda 53,3 inç yüksekliğe sahip gazlı versiyonlar (Modena ve Trofeo) kadar alçak.

Maserati, buna uygun geliştirilmiş çevikliğe sahip ve piyasadaki en düşük elektrikli EV olduğunu iddia ediyor. Aerodinamik tekerlekler ve egzoz borularının olmaması olmasaydı, bunun bir elektrikli otomobil olduğunu fark edemeyebilirdiniz.

Elektrikli GranTurismo'ya Dair Bilinen Tüm Detaylar

İtalyan marka çok fazla detay paylaşmıyor ancak elektrikli GranTurismo, 270kW'a kadar şarja izin veren 800V mimarisine sahip 92.5kWh pil içeriyor. Maserati, beş dakikada 62 mil menzile sahip olabileceğinizi söylüyor. İki kapılı model ayrıca, iddia edilen 0-62 MPH'lik 2.7 saniyelik (Trofeo için 3.5 ve Modena için 3.9'a kıyasla) ve Trofeo ile aynı 198.9 MPH'lik maksimum hız ile yanmalı motor muadillerinin performansını geride bırakıyor.

Grecale Folgore SUV'de olduğu gibi, GranTurismo'nun kabin teknolojisi de önceki modellere göre yükseltmeye sahip. 12,2 inç dijital gösterge paneli, 12,3 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 8,8 inç konforlu ekrana sahip. Otomobilde Alexa, Android Auto ve Apple CarPlay de mevcut ve bu bir spor araba olsa da aktif şerit asistanı, 3D yol görünümü (yakındaki araçlar dâhil) ve dar noktalarda gezinmeye yardımcı olmak için 360 derecelik bir görünüm gibi sürücü yardımlarına da sahip.

Maserati, GranTurismo Folgore'un pahalı olacağını varsayabiliyor olsak da fiyatlandırmadan bahsetmedi.