Maske ve Mesafe Kuralı Kalkıyor: CDC'den Aşı Kararı

Aşı olanlar için maske ve mesafe kuralı kalkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de aşılanan kişilerin iç mekanda maskesiz durabileceğini, sarılabileceğini ve toplanabileceğini duyurdu.

Aşı Olanlar için Maske ve Mesafe Kuralı Kaldırılıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, COVID-19'a karşı tam olarak aşılanmış kişilerin ne tür ayrıcalıklı faaliyetleri güvenle yapabileceklerine dair ilk kılavuzunu yayınladı.

Yayınlanan yönergeler, tamamen aşılanmış kişiler arasında maskesiz iç mekan akşam yemeği partilerine izin verdi. Ayrıca yönergeler aşılanmış ve aşılanmamış geniş aile üyeleri arasında daha fazla kucaklaşmayı ve daha az mesafeyi onayladı.

Rehber, "Aşılanmamış aile üyelerinden hiçbirinin ciddi COVID-19 riski taşımaması koşuluyla, tamamen aşılanmış büyükanne ve büyükbabalar, aşılanmamış sağlıklı kızları ve sağlıklı çocuklarıyla birlikte, maske takmadan veya fiziksel mesafeden uzaklaşmadan evlerini ziyaret edebilirler" dedi.

ABD'de aşı olan kişiler, aşılanmış arkadaşlarıyla birlikte güvenli kapalı akşam yemeği partileri planlamaya da başlayabilirler. CDC, "Tamamen aşılanmışsanız, tamamen aşılanmış diğer arkadaşlarını özel konutunuzda akşam yemeğine davet etmeniz büyük olasılıkla düşük bir risktir" cümlelerine yer verdi.

Rehber, "Hastalık riski, tamamen aşılanan kişinin kendisi için asgari düzeyde olsa da, virüs bulaşması halinde virüsü başkalarına bulaştırma potansiyel risklerini göz önünde bulundurmalıdır" dedi.

Sizler Amerika'da aşı ile birlikte yasakların esnetilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşleriniz paylaşmayı unutmayın!

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