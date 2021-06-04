Maskeler, İki Tür Gribe Son Vermiş Olabilir!

Dünya genelinde aşılara yapılan yatırımlar ile birlikte, maske kurallarının kademeli olarak gevşemeye başladığını görüyoruz. Öte taraftan araştırmalar, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin, özellikle hasta olduklarında maske takmaya devam edeceklerini işaret ediyor.

Nitekim sosyal mesafe, sosyal uzaklaşma ve yüz maskesi kuralları ile birlikte geçirdiğimiz en son grip mevsiminde, gözlemlenen grip enfeksiyonlarının sayısı önemli bir düşüş gösterdi. Grip enfeksiyonları düşmekle kalmadı, başta 3c3.A yani H3N2 ve B/Yamagata olmak üzere iki tür grip neredeyse ezici bir sona yaklaştı.

Alınan Önlemlerle İki Tür Grip Baskılandı!

Pandeminin kişisel yaşamımız üzerinde önemli etkileri oldu:

Yüz maskeleri büyük ölçüde yasaklandı, kapsamlı sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma tedbirleri uygulandı, seyahat kısıtlamaları getirildi, yasaklar uygulandı ve insanlar sık sık ellerini yıkamaya başladı. Bu koşullarda grip ve soğuk algınlığının kayda değer şekilde ortadan kaybolması, pek de şaşırtıcı değil.

Dünya genelinde grip enfeksiyonlarını kaydetmek için ortak bir veri tabanı kullanılır. H3N2 olarak da bilinen 3c3.A gribi, en son Mart 2020 tarihinde bu veri tabanına işlenmiş gibi gözüküyor. Benzer bir durum, B/Yamagata olarak bilinen bir Influenza B türü için de geçerli.

Tabii ki sadece bu veri tabanından yola çıkarak bu grip virüslerinin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Hala buralarda bir yerlerde dolaşıyor olabilirler ancak görülme sıklıklarının kayda değer ve tatmin edici bir şekilde düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hastalıklarda maske kullanımı, koronavirüs pandemisinden sonra da devam etmeli mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.