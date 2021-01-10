Bilim Kurulu Üyesinden Maskesiz Hayat Açıklaması!

Maskesiz hayatın şartları nelerdir? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Maskesiz Hayatın Şartları Açıklandı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların etkisini görmeye başladıklarını belirten Prof. Dr. Kara, yaptığı açıklamada, "Benim en büyük ümidim kayıplarımızın da biran evvel mümkün olduğu kadar sıfır olması, en az sayıya inmesi. Rakamlarda aşağıya doğru gidişimiz var; ama bu kısıtlamalardaki gevşeme veya bir miktar azalma ne zaman olabiliri değerlendirirken birkaç noktayı göz önüne almamız lazım; bunlardan birisi İngiltere´de görülen mutasyon” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Bizim ülkemizde oradan gelen birkaç kişide olduğunu biliyoruz. Onlar şu anda izolasyon altında tutuluyorlar; ama hem o ihtimali göz önüne alarak hem de normal şartlarda daha fazla kayıp yaşamamak için bizim mümkün olduğu kadar maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kara, “Virüsün artık dolaşımda olmadığından emin olmamız lazım ya da benim ve çevremdekilerin virüse karşı artık tamamen korunur hale geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu değere ne zaman ulaşabileceğimiz bugünlerde maske, mesafeye ne kadar dikkat ettiğimiz, kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz, aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: