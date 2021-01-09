Çocuklar Koronavirüs Aşısı Olacak mı? İşte Yanıtı

Çocuklar Koronavirüs Aşısı Olacak mı? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

“Çocuklar Koronavirüs Aşısı Olacak mı?” Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

Çocukların yetişkinlere kıyasla daha az koronavirüse yakalandığını belirten Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada, "Çocuklar da doğal olarak bu mikroorganizmayı alıyorlar; ama koronavirüs az sayıda geliştiriyorlar. Yetişkin birinin alması ile bir çocuğun almasında böyle bir fark var. Hastalanması, klinik bulgunun ortaya çıkması, şikayetinin ortaya çıkması çocuklarda biraz daha az. O bakımdan çocukların bugün için koronavirüse daha az yakalandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların da COVID-19 aşısı olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, “Ama bugün baktığımız zaman 'hemen acil mi' dersek çok acil değil, daha az hastalandıkları için. Ama aşılanmaları gerekir mi, gerekir. Çocukta kararı biz veriyoruz ya da anne-baba veriyor. Bu nedenle de bizim çocuğa yapabileceğimiz aşı için çok daha kesin ve emin olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kara, “Bir çocuk en az 80 yıllık bir dönem yaşayacak daha. Çocuklarda aşı uygulayacağımız zaman en azından iki kere düşünüyoruz. 'Bu aşı gerekli mi, bu aşı güvenli mi, ben bu aşıyı yaparsam çocuğa bir şey olur mu' benim bunların hepsi için içimin çok rahat olması lazım ki çocuğa aşıyı yapayım" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: