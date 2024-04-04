Matrix 5 Filmi İçin Hazırlıklar Başladı: Serinin Devam Filmi Ne Zaman Geliyor?

Tüm zamanların en etkili ve popüler bilim kurgu filmi olarak kabul edilen The Matrix serisinin devam filminin geldiği açıklandı. Warner Bros., Matrix 5 filminin şu an geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

Daha önce serideki filmlerin yönetmen koltuğunda Lana ve Lily Wachowski oturmuştu, ancak yeni film yönetmen kardeşlerin yönetmediği ilk film olacak. Wachowski kardeşler yerine filmin yeni yönetmeni, "Marslı" filminin senaristi Drew Goddard yer alacak.

The Matrix 5 Filmi Geliyor

Filmin yeni yönetmeni Goddard, aynı zamanda fimin seenaryosunu da kaleme alacak isim. Senaryoya eşlik edecek bir diğer isim de Sarah Esberg olacak. Filmin bir önceki yönetmenlerinden Lana Wachowski de baş yapımcı olarak yer alacak.

Matrix serisinin 4. filmi olan Resurrections, her ne kadar güçlü isimlerle geri dönmüş olsa da 190 milyon dolarlık bütçesinin karşılığını alamamıştı. Buna rağmen seriye devam etme kararı alan stüdyo, olumsuz eleştirilere rağmen çalışmalara başladı.

Son filmdeki başarısızlığını yeni film ile gidermeyi hedefleyen ekip, yüksek ihtimalle yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss başrolleriyle karşımıza çıkacak.

Kadroyla ve konuyla ilgili detaylar açıklanmasa da Warner Bros.'un başkanı Jesse Ehrman şunları söyledi: