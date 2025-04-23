Netflix Rakibinden Dikkat Çeken Adım! İşte Yeni Özellik

Dijital akış platformu deyince Netflix’ten Disney+’a, Amazon Prime Video’dan Max’e kadar onlarca seçenek akla geliyor. Her biri kendi orijinal içerikleri ve avantajları ile öne çıkmaya çalışıyor. Tabii bu da maaliyetlerde önemli bir artışa sebep oluyor.

Maliyetler arttığında ise firmalar ne yazık ki zam yapmak zorunda kalıyor. Son birkaç yılda bazı platformlar, fiyatlarda artışa gitti. Bu durumda tüketiciler, ceplerinden daha fazla para çıktığı için ev dışındaki başka kişilerle ortak hesap kullanımına yöneldi. Firmalar ise bunun giderek yaygınlaşması sebebiyle sürekli yeni önlemler arayışında. Son olarak eski adı HBO Max olan Max'ten de bir adım geldi.

Max, Ekstra Üye Özelliğini Kullanıma Sundu

Netflix ve Disney+ gibi birçok dijital akış platformu, aynı evde yaşamayan kişilerle hesap paylaşımı için ekstra ücret almaya başladı. Bugünden itibaren Max de bu kervana katıldı.

Aktarılan bilgilere göre Max, şifre paylaşımını sınırlamak için Ekstra Üye özelliğini devreye aldı. Bu yeni uygulama sayesinde aboneler, aylık 7,99 dolar karşılığında hesaplarına farklı bir kişiyi ekleyebilecek.

Sistemin çalışma mantığı ise şifre paylaşımı şeklinde değil. Öyle ki hesap sahibinin davet ettiği kişi, kendi kullanıcı ve şifresiyle giriş yapacak.

Max'ın şifre paylaşımını engellemek için başka adımlar da atması bekleniyor. Bu konuyla ilgili şimdilik bir bilgi mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.