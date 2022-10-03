Warner Bros'tan HBO Max İle İlgili Beklenen Açıklama Geldi

Bir süredir Türkiye pazarına girip girmeyecekleri ile ilgili iddialar dolaşan HBO Max'in en son aldığı kararla bir süre daha bekleyeceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise popüler dijital yayın hizmeti HBO Max'in RTÜK lisansının onaylandığı haberiyle birlikte yakında Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı belirtilmişti.

Bu haberlerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile birlikte HBO Max'in RTÜK lisansını doğrulamıştı.

"Ülkemizin yasalarına uyan, toplumsal değerlerimize saygı gösteren her kuruluşa desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Global bir marka olan @hbomax isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun."

Warner Bros Konuyla İlgili Açıklama Yayınladı

Bugünkü gelişme ise ilginç bir şekilde RTÜK Başkanını bile yalanlayacak cinsten. Warner Bros konuyla ilgili çıkan haberleri yapmış olduğu açıklama ile yalanladı ve HBO Max'in yakın süreçte Türkiye pazarına girmek gibi bir planı olmadığını belirtti.

"Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max'i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024'ten itibaren Avrupa'da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max'in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır."

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