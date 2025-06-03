Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre %1,53 oranında, ENAG verilerine göre ise %71,23 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Mayıs Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 yıllık bazda ise yüzde 35,41 şeklinde hesaplandı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 yıllık bazda ise yüzde 37,86 şeklinde hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı



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ENAG'a Göre Mayıs Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,66 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %71,23 olarak açıklandı.