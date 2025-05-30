Borcunu Ödemeyenler İçin Son Çağrı: Bu Tarihe Kadar Ödeme Yapılmalı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borç yapılandırması yapan mükelleflere ciddi bir uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre, taksitlerini zamanında ödemeyen mükellefler, hem yapılandırmanın sağladığı avantajları hem de borç indirimlerini kaybetme riskiyle karşılaşacaklar.

GİB Taksidi Son Ödeme Tarihi

24. taksitin son ödeme günü de belli oldu. GİB'in açıklamasına göre, yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için taksitlerin bu tarihten önce ödenmesi gerekiyor.

GİB taksidinin son günü 2 Haziran 2025 olacak.

Hakların kaybolmaması için ödemenin zamanında ve tam şekilde yapılması önem taşıyor.

Gecikme Zammıyla Ödemeler 30 Haziran'a Kadar Sürecek

GİB tarafından şöyle bir açıklama geldi:

Yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir.

Eğer taksitlerin ödemeleri geciktirilmişse; geciktirilen her ay için ekstra bir zam uygulanıyor. Zamlı oranla geç ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için ise son gün 30 Haziran 2025'e olacak.