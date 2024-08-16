Bir Bu Eksikti: Maymun Çiçeği Virüsünün Daha Bulaşıcı Bir Varyantı Ortaya Çıktı!

Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid-19'dan sonra şimdi de Maymun Çiçeği virüsüyle karşı karşıyayız. Son gelişmeler, Afrika'da patlak veren ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa süre önce küresel acil durum ilan etmesine yol açan hastalığın daha bulaşıcı bir varyantının ortaya çıktığını gösteriyor.

Maymun Çiçeği Virüsünün Daha Bulaşıcı Bir Varyantı İsveç'te Tespit Edildi

İsveç, Afrika dışındaki ilk enfeksiyonu tespit ettiklerini açıkladı. Bu enfeksiyonun Maymun Çiçeği virüsünün daha bulaşıcı bir varyantı olduğu belirtilirken, salgının hızla yayıldığına dikkat çekildi. Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü çarşamba günü hızla artan vakalar nedeniyle küresel acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Son raporlar, virüsün şu ana dek 13 Afrika ülkesinde 17 bini aşkın vaka ve 500'den fazla ölüme neden olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun son açıklamasına göre, şu an için ülkemizde böyle bir vaka yok. Ancak bu, gelecekte olmayacağı anlamına gelmiyor.

Maymun Çiçeği virüsünün bulaşmasının birden fazla yolu bulunuyor. Sarılma, cinsel ilişki ve masaj gibi temasların hastalığın bulaşması için yeterli olduğu belirtiliyor. Son olarak, bu virüsün Covid-19 gibi tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açacak bir salgına dönüşmemesini umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!