Maymun Çiçeği Virüsü İçin Tedbirler Artıyor: Türkiye'ye Gelen Yolcular Takibe Alındı!

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen Maymun Çiçeği virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nın hakkında kapsamlı bir rehber yayınladığı virüsle ilgili ülkemizde tedbirler artırılıyor. Son olarak, İstanbul Havalimanı'nda Afrika'dan gelen uçuşların mercek altına alındığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda Afrika'dan Gelen Uçuşlar Yakın Takibe Alındı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maymun Çiçeği virüsünün ülkemizde yayılmasını engellemek için tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nda virüsün en çok görüldüğü Kongo başta olmak üzere 11 Afrika ülkesinden gelen uçuşlar yakın takibe alındı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, İstanbul Havalimanı'nda 7/24 görev yapan sağlık ekibinin olduğunu ve denetimlerin titizlikle yapıldığını söyledi. Ayrıca, şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nda bir vakaya rastlamadıklarının altını çizdi.

Kavak, Demokratik Kongo'dan gelen uçakların kapılarına kadar gidip sorgulama yaptıklarını ve uçuş boyunca döküntü ve ateş gibi Maymun Çiçeği virüsü belirtilerini taşıyan yolcuların olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade etti. Diğer yandan, belirtilen diğer 11 ülkenin ise uçuşlarını çevrim içi takip ettiklerini ve şüpheli bir durum olduğunda kontrollerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Maymun Çiçeği virüsü Covid-19 gibi tüm dünyayı etkisi altına alacak mı?