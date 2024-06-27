Bu MagSafe Aksesuarlar Telefonunuzu Kavurucu Yaz Sıcaklarında Koruyacak

Haziran ayı geldi çattı ve yaz tatili resmen başladı. Ancak havalar he ner kadar "tam tatillik" olsa da artan sıcaklıklar pek çoğumuz için gündelik hayatı biraz daha zorlaştırdı. Her ne kadar biz bu sorunu klima, vantilatör ve soğuk içecekler ile çözsek de dikkat etmemiz gereken sadece kendimiz değiliz.

Hiçbir zaman yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımız da bu sıcaklıklardan etkileniyor. Özellikle de doğrudan güneş ışığına maruz kalma durumlarında kullanıcılarını maddi ve daha kötü zararlar bekliyor. Neyse ki Mcdodo, manyetik soğutuculu MagSafe şarj cihazı ve soğutuculu MagSafe araç şarjı gibi ürünlerle bu sorunu çözüyor.

Mcdodo, Manyetik Soğutuculu MagSafe Şarj Cihazları ile Yazın Telefonunuzu Koruyacak

Sahip olduğu 350’nin üzerinde modelle Türkiye'nin önde gelen aksesuar markası Mcdodo, şarj esnasında ısınan telefonların yaz sıcaklarında zarar görmesini engelleyecek. Bildiğiniz üzere teknolojik ürünler genellikle şarj esnasında ısınır.

Bu her ne kadar başta önemli bir sorun olmasa da özellikle yaz aylarında kullanım senaryolarına bağlı olarak sorunlara neden olabilir. Örneğin bir tatil beldesine doğru yola çıktığınızı ve navigasyon olarak telefonunzuu kullandığınızı düşünelim.

Sürekli telefona vuran güneş ısısı, yine güneş ışığından otomatik olarak yükselen parlaklık, GPS nedeniyle yoğun kullanım derken, bir de telefonunuzu şarja takarsanız ciddi bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu ve benzer kullanım senaryolarında sorun yaşamamak için çözüm ise basit.

Mcdodo Manyetik Soğutuculu MagSafe Şarj Cihazı sayesinde telefonunuzu 15W'a kadar kablosuz şarj ederken bir yandan da soğutabilirsiniz. Söz konusu ürün, türbin tahrikli fan ve 4 katmanlı koruma mekanizmasıyla donatılmıştır.

Böylelikle en yoğun kullanımda bile saniyeler içerisinde ideal sıcaklıklara ulaşmanızı sağlar. Fiyatı ise 1.399 TL. Eğer yukarıda bahsettiğim araba senaryosunda ise imdadınıza Manyetik Soğutuculu Mcdodo MagSafe Araç Şarj Cihazı yetişecek.

Ürün, 15W hızlı şarj desteği ve 360 derece dönen mekanizması ile kullanıcılarına güvenli ve pratik bir deneyim sunuyor. 2 aşamalı kolu ve sağlam bağlantı yapısı ile dikkat çeken cihaz, telefonunuzu yine saniyeler içerisinde 20 derece soğutabilir. Bunun fiyatı ise 1.793 TL.

Tüm bu ürünlere ve daha fazlasına buraya tıklayarak Mcdodo resmi internet sitesinden ve dijital alışveriş platformlarından ulaşabilirsiniz.