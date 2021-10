McDonald's Bitki Bazlı Burger İçin Tarih Verildi

McDonald's bitki bazlı burger ne zaman denenmeye başlanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan McDonald's Amerika Birleşik Devletleri'nde başlanacak denemeler için uzun bir süredir beklenmekte olan tarih bilgisini paylaştı.

McDonald's Bitki Bazlı Burger Ne Zaman Denenmeye Başlanacak?

McDonald's'ın bitki bazlı burgerleri yakında denenmeye açık olacak. Fast food zinciri tarafından yapılan açıklamaya göre yeni burgerler 3 Kasım'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde 8 restoranda müşterilere sunulabilecek.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni burgerlerin sadece sınırlı sayıda üretilecek olması. Müşteriler, yeni burgerleri yalnızca deneme süresi boyunca tüketebilecek. Bu burgerler, stoklar tükenene kadar müşterilerin yorumuna açık olacak ancak şirketin elbette ki ana hedefi sadece müşterilerin geri bildirimini almaktan oluşmuyor.

Deneme süresi boyunca menüde yer alacak burgerlerin esasında mutfak çalışmalarını nasıl etkileyeceğinin anlaşılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Burger köftesi, Beyond Meat'in bitki bazlı bir et ile hazırlanıyor. Bu köftenin Carl's Jr., Del Taco ve diğer pek çok fast food zinciri tarafından sunulan köftelerden farklı olması gerekiyordu ki Beyond Meat'in bitki temelli eti de McDonald's ile birlikte geliştirildi.

Bu alışagelmişin dışındaki burger ilk duyurulduğunda dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan McDonald's, burgerin mükemmel bir tada sahip olduğunu söyledi.

McDonald's, McPlant'in satılacağı noktaları açık bir şekilde belirtmedi ancak Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında birkaç yer sıraladı. Fast food zinciri, burgerin bunun dışında Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere diğer pek çok ülkede de deneneceğini belirtti.

McDonald's'ın geleceğe yönelik planları arasında vegan çeşitlerini arttırmak var. Bu da menünün bitki bazlı yiyeceklerle daha da genişleyeceği anlamına geliyor. Söz konusu burgerin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Peki, sizin McDonald's'ın şu anda test etmekte olduğu McPlant ile ilgili düşünceleriniz neler? Köftesinin tamamen bitki bazlı olduğu ileri sürülen McPlant'in tadına bakmak ister misiniz? Burger ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.